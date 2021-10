Qué dijeron los peronistas en la Fiesta de la Ganadería

“Nos han planteado aquí problemas serios con la OSEP que hace una semana no está funcionando, esperemos que el gobernador no solamente venga a comer un asadito sino también venga a resolver las problemáticas que tiene el departamento, la falta de terminación del Hospital Enfermeros Argentinos, la inseguridad, han robado nuevamente bombas acá, las heladas que se han sufrido, esperamos que el gobernador pueda responder a estas problemáticas”, lanzó Ilardo, quien fue jefe de campaña del justicialismo en las PASO y después fue desplazado por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.

Lucas Ilardo.jpg Los jefes de bloque del justicialismo: el senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez.

Sobre lo que está haciendo el Frente de Todos, Ilardo comentó: “Estamos trabajando para ofrecer una alternativa al gobierno provincial que nosotros entendemos no ha sido acompañado por los mendocinos en su gran mayoría. Solo el 39% de la población eligió la boleta de los tres gobernadores y nosotros queremos ser la principal fuerza dentro del 61% que no eligió al gobierno provincial. Y razones hay: vimos a muchos dirigentes del radicalismo comiendo una paella, en este momento que debería ser de austeridad, pero parece que ellos están pensando más en hacer su propia fiesta que en solucionar los problemas de los alvaerenses”, sumó el peronista.

Consultado sobre el presupuesto provincial el Jefe de Bloque en diputados, Germán Gómez opinó que “la idea es que las obras que se reclaman desde Alvear como desde todo el Sur efectivamente se hagan. Para que la gente lo sepa, del presupuesto anterior solo se ejecutó un 36% de las obras existentes en las planillas, lo que es muy poco y esperamos que el gobierno reaccione y pueda concretar obras que son muy importantes para la provincia”.

Y en cuanto a obras lo que hace falta en muchos casos es celeridad la funcionaria del Fondo Fiduciario Federal Infraestructura Regional, Patricia Fadel comentó que “se está trabajando en lograr que el gobierno provincial envíe un proyecto del acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta. Y estamos intentando que terminen otro proyecto anterior que pidieron a La Paz, que también es un acueducto ganadero, que es tan necesario para la zona porque tiene muchísimos ganaderos en la ruta”. Fadel contó que dialogó con el ministro Isgró, de infraestructura de la provincia, para que apuren gestiones. “Lo que he notado es que demoran mucho en la ejecución de proyectos y eso hace que se demore la obra. Tenemos el reclamo que han hecho las cámaras y el propio intendente de San Rafael y estamos dispuestos para ayudar en todo siempre y cuando el gobierno provincial agilice los trámites”, enfatizó.

El titular del BICE, Jorge Tanús que aprovechó para hablar de líneas de financiamiento para la reactivación económica. “Los recursos nacionales están disponibles y no tienen restricción alguna para la provincia. Hace unos días estuve reunido con la FEM y lo comenté, solo hay que organizarse porque el gobierno nacional pone a disposición todos los recursos. Mendoza podría haber obtenido no menos de 5.000 millones de pesos en créditos para sus empresas, y obtuvo solamente 2.000 y no queremos que suceda esto. Hay stock de financiamiento y posibilidades de crecimiento para todos los sectores”, resumió.

Fuente: Prensa PJ.