Amílcar Velázquez uno de los referentes de los pequeños productores lavallinos que se movilizó dijo que la situación del campo ya no da más, que no se puede trabajar "todo se cotiza en dólares". Nosotros le ponemos el cuerpo pero no podemos producir cada vez es mas caro todo. Nosotros recibimos 25 pesos por el kilo de ajo y el consumidor lo paga a 400 pesos, gráfico y agregó "los exportadores venden el ajo a 22 dólares el kilo y nos pagan a nosotros 22 pesos".