Presupuesto 2025: el roll over y el pago de una contribución de vecinos por la ruta 82 ya generan polémica

Para ese artículo es el único que el oficialismo necesita mayoría absoluta, es decir 2/3 de ambas cámaras, lo que en principio parece que le costará trabajo alcanzar.

Primer análisis del presupuesto 2025

Fue el propio Fayad el que dio un pantallazo general de los proyectos ante diputados y senadores este miércoles. La discusión seguirá la semana próxima y se espera una larga agenda con visitas de todos los ministros para explicar con detalle cada uno de los puntos del presupuesto que propuso el Gobierno para el año próximo.

El punto que se llevará todas las miradas –porque es el único para el que el oficialismo no cuenta con mayoría- es el de la autorización para refinanciar la deuda. La Provincia tiene que enfrentar pagos de deuda por más de 128 millones de dólares, 97,8 millones por pagos de capital y 30,95 millones por intereses.

El primer pago es el de 52 millones de dólares, previsto para marzo de 2025.

Este año ya había logrado colocar bonos en pesos para refinanciar la deuda en moneda extranjera. Uno de los bonos, de $37.000 millones, debe pagarse en diciembre de 2025; y el otro, de $39.000 millones, tiene vencimiento en marzo del 2027.

“Autorícese al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 - de Administración financiera- para cancelar servicios de amortización de deuda previstos en el presupuesto 2025, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración”, reza el artículo 38 del proyecto de presupuesto presentado por Fayad.

Si bien la oposición debe aún escuchar más argumentos para proceder a esa autorización y reunirse en sus bloques para tomar una decisión, legisladores consultados por Diario UNO ya dieron una primera impresión.

Desde el demarchismo, el senador provincial Valentín González planteó que se debe discutir “para qué” se recurrirá al refinanciamiento. Es decir, si “vamos a refinanciar la deuda para usar ese dinero con alguna afectación específica, me seduce. Pero si es para darle oxígeno al Gobierno, para que haga uso discrecional de fondos o usarlo para gastos corrientes, no me convence”.

La senadora Mercedes Derrache, del peronismo, también pidió más explicaciones. “Queremos ver las finanzas de la Provincia. Dialogar con el gobernador Cornejo para conocer la situación real de Mendoza y en base a eso, evaluar”.

Mientras que el diputado Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, si bien adelantó también que se fijará una posición partidaria en relación con este tema, en lo personal advirtió que no le parece “oportuno” un roll over.

El proyecto continúa además con la prórroga de la autorización legislativa del año pasado para aquellas obras que se financiarían con toma de crédito, como la del Metrotranvía, o las previstas y no realizadas obras para la distribución de agua de Luján de Cuyo y Maipú. Sobre este punto, el peronismo recordó que hicieron pedidos de informes que aún no fueron respondidos por el Gobierno provincial.

Financiamiento para usar los fondos de Portezuelo

Son dos los artículos del proyecto de presupuesto provincial que refieren a las obras que el Gobierno planea realizar con los fondos del resarcimiento por los daños ocasionados por la promoción industrial.

El 42°, establece que se faculta a todos los entes y poderes del Estado a suscribir con el Gobierno "convenios de financiamiento y/o cualquier otra documentación necesaria para acceder al financiamiento de proyectos" para la utilización de los 1.023 millones de dólares.

En tanto que, el artículo siguiente, señala que esos convenios quedan "exceptuados de las autorizaciones previas que establecen las leyes de Responsabilidad fiscal provincial y nacional.

Sobre el uso de estos fondos otorgados por la Nación, desde el demarchismo llegaron las primeras críticas. ¿Por qué una sola persona ya decidió qué obras se harán? "Es grave desde el punto de vista institucional. El Ejecutivo debió proponerlas para que sean discutidas", dijeron.

La contribución por mejoras que crea el proyecto de presupuesto 2025

El artículo 48 del proyecto presentado por Víctor Fayad establece que dos obras, la del tramo II de la ruta 99 (Papagayos) y la de la ruta 82 (Panamericana), quedan incorporadas al "régimen de contribución por mejoras".

En el caso de la obra de la RP 82, se señala que el tramo I es el que ya fue construido y que va desde calle Ugarte hasta rotonda La Tijera; y que el tramo II de la obra, es el que va desde esa rotonda hasta la de calle Gdor. Ortiz.

"El Poder Ejecutivo establecerá, una vez concluida o sus etapas, el procedimiento para la determinación de la contribución, su alcance y plazo", marca la normativa que entró a la Legislatura.

Este pago, que es común que se establezca en el caso de obras municipales que mejoran la situación patrimonial de los vecinos incrementando el valor de sus propiedades -por ejemplo, un asfalto-, asoma como novedoso en el caso de una obra provincial.

"Según el proyecto, los que se beneficien por la obra serán los que tengan que pagar la contribución", explicó Derrache. "Tenemos que ver en qué condiciones y cómo se aplicaría. Por lo pronto, es "un cambio de reglas para el vecino" que se verá sorprendido con esta obligación de reembolsarle al Estado lo invertido. Y que además - señala la senadora- durante años se vio perjudicado por el trajín y los cortes de la obra que aún no termina.

González también puso el ojo en este novedoso artículo: "Hace ruido", advierte. "Es cierto que un sector se beneficiará a futuro con la obra porque su propiedad tendrá más valor, pero también le aumentará el Impuesto Inmobiliario a raíz de ello. ¿Le vamos a cargar una doble imposición con este repago?", se preguntó el senador. "Es mucho", analizó y dejó la puerta abierta para esperar las explicaciones del Ejecutivo al respecto.

"La plusvalía por obra pública ya se aplica en varios municipios. Hay que ver en profundidad qué es lo que el Gobierno provincial quiere plantear", dijo cauteloso Fugazzotto.

Las primeras discusiones ya están planteadas; y muchas más -especialmente aquellas relacionadas a las leyes impositivas y de avalúo- surgirán a medida que la oposición siga desmenuzando el proyecto.