Presupuesto 2021: acuerdan endeudamiento por U$S160 millones

A la pauta de gastos aprobada en Diputados ahora le agregarían la autorización para roll over de acreencias por un año por casi 12 mil millones de pesos y además 160 millones de dólares para obras que serán elegidas por el Gobierno. El Ejecutivo pedía 350 millones de dólares y el PJ finalmente acordó autorizar casi el doble de lo que había propuesto antes de estas negociaciones. El mentado roll over es la chance de poder refinanciar la deuda de la provincia con vencimiento en el 2021.

En lo que no hubo acuerdo fue en las leys de Avalúo e Impostiva. El justicialismo decidió abstenerse al no aceptarse la propuesta de no aumentar la alícuota de los impuestos Inmobiliario y Automotor durante el año próximo, más una reducción de Ingresos Brutos del 80% para las actividades cerradas a raíz del coronavirus. Para estas dos normas Cambia Mendoza no requería el acompañamiento de las fuerzas opositoras por lo que se aprobó, por mayoría simple, con 22 votos a favor, 15 abstenciones y uno negativo.

Durante el tratamiento en el recinto, el senador oficialista Diego Costarelli señaló: "Nosotros venimos trayendo una política tributaria en el momento en que tomamos Gobierno a fines de 2015. Avalúo e Impositiva es la base con la que se forma el Presupuesto de la Provincia. Se va a mantener el beneficio con las personas que estén al día 31 de diciembre de este año".

Desde el Partido Intransigente, Daniel Galdeano informó que se abstendría de votar los proyectos de Avalúo e Impositiva.

Y lo mismo hizo el justicialista Lucas Ilardo. "EEstamos en medio de una pandemia y estamos en una situación crítica. La abstención es un gesto que mostramos en Diputados de no obstaculizar la gestión de Gobierno. No venimos acá con una actitud vengativa, el Gobernador cuando pidió la ley de Emergencia fue acompañado por nosotros como con las leyes de Mendoza Activa", indicó.

Este martes, luego de tratar los proyectos de Ficha Limpia y convertir en ley el proyecto de Jorge Difonso que impide que quien tome tierras reciba beneficios sociales, la Cámara de Senadores comenzó cerca de las 20 a tratar las leyes de Avalúo, Impositiva y el Presupuesto 2021.