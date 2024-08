Por "infantil y pueril" rechazaron la denuncia de Lourdes Arrieta contra sus colegas tras la visita a genocidas

En la denuncia, Arrieta había mencionado a los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro, el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi, Maria Laura Olea, y el funcionario de Diputados Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja.

“La denuncia de la nombrada está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”, argumentó el fiscal Mola.

Según detalló Infobae, en su texto del fiscal sostiene que es “un mal que, parece, ya se ha hecho carne en nuestra república, y es el de la judicialización de la política, de cuestiones de carácter o naturaleza estrictamente política. Es decir, la introducción en el ámbito del servicio de Justicia, a partir de denuncias, de controversias que por su propia naturaleza se encuentran vedadas de ser abordadas en ese ámbito”.

“Lo que considero más grave es que bajo cuerda, so pretexto de una extravagante posible comisión de delitos, pretende inmiscuir a la Justicia en un ámbito en el que no le corresponde ingresar, que es el de la discusión política intrapartidaria. Específicamente, señala una serie de hechos, vinculados a diálogos mantenidos en el seno de su bloque, a los que califica como presiones, intentos de censura y amenazas”, agregó Arrieta.

Benegas Lynch: "A Lourdes Arrieta no la votó nadie; llegó hasta acá porque integraba la boleta de Milei"

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch calificó como un "disparate" la postura de su compañera de bloque Lourdes Arrieta, quien impulsó sendas denuncias contra su colega Nicolás Mayoraz por violencia de género, y también contra el titular de la Cámara, Martín Menem, por su presunta responsabilidad en la visita de algunos legisladores del espacio al penal de Ezeiza para entrevistarse con genocidas de la última dictadura militar.

"Ella no fue obligada, es una ridiculez. Una forma de no hacer frente a su responsabilidad como legisladora", remarcó Benegas Lynch en declaraciones a radio Splendid AM 990.

En ese sentido, acusó a la mendocina de actuar "de manera infantil" y no ocultó su disgusto por la postura de la joven diputada.

La demanda contra Mayoraz por violencia de género surgió luego de que este increpara a Arrieta en duros términos, acusándola de favorecer a Unión por la Patria.

Asimismo, Benegas Lynch fue más allá y sostuvo que "pensar en una expulsión (de otro legislador de LLA) es aberrante y fascista".

Y además, remarcó que a Arrieta "no la votó nadie, llegó hasta acá porque integraba la boleta con la cara de (Javier) Milei" en Mendoza.