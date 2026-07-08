Por el hundimiento del submarino ARA San Juan hubo un solo militar condenado y 3 absueltos

El ARA San Juan se hundió en 2017. Foto: archivo

Un debate de 30 audiencias

Luego de un debate oral que duró más de cuatro meses con 30 audiencias , la resolución judicial determinó que Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo, pero al ser una pena menor no irá a la cárcel de manera efectiva.

Por otra parte, y después de que se evaluaran las responsabilidades penales en la planificación y mantenimiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 y que causaron la muerte de sus 44 tripulantes, Mazzeo fue absuelto por unanimidad de los cargos de incumplimiento de deberes y estrago culposo al igual que Alonso y Correa.

El proceso judicial, que se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos y tanto la fiscalía como las querellas de los familiares sostuvieron que la tragedia “era previsible” de acuerdo con estado operativo del submarino.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, las abogadas defensoras de los familiares Valeria Carreras y Lorena Arias indicaron que “es la primera vez en la historia argentina” que un jefe naval es condenado penalmente “por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, manifestaron.

Carreras y Arias adelantaron que “van a recurrir a esta sentencia una vez conozcan los fundamentos”, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, concluyeron.

Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas. Foto: Instagram de Guillermo Carmona

Qué dijo Guillermo Carmona

El peronista mendocino Guillermo Carmona se refirió al fallo de la Justicia apenas se dio a conocer: "Me embarga una profunda indignación y tristeza. Siento que el Poder Judicial, cuya actuación ha sido desde todo punto de vista deplorable desde el momento mismo del hundimiento del submarino, ha consagrado una situación de injusticia notoria".

"Lo que evidencia la sentencia es que las consecuencias penales de un hecho que segó la vida de 44 compatriotas han sido mínimas. Esto es así porque, como lo manifesté tiempo atrás, la mayor injusticia en este caso radica en que los más importantes responsables de lo que ocurrió antes, durante y después de la pérdida de contacto con la nave no estuvieron en el banquillo de los acusados. Ellos son Mauricio Macri, Marcos Peña, Oscar Aguad y los jefes de la ARA, en especial el almirante Srur".

Qué pasó con el ARA San Juan

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 en las aguas del Atlántico Sur, luego de sufrir una falla técnica, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. Previamente, había sido reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio.

Pasadas algunas horas de la última comunicación, se detectó un ruido violento, emparentado con una implosión y, tiempo después, se supo que el submarino colapsó por la presión del agua al descender sin control.

La búsqueda que comenzó con operativos locales, se trasladó a nivel internacional y la empresa privada Ocean Infinity localizó los restos de la nave, prácticamente un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad.