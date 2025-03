Por el conflicto con el río Atuel, un ex intendente de La Pampa quiere prohibir el ingreso de mendocinos

“Hace 80 años nos cortaron el río Atuel, en realidad más atrás, hace 100 años, nos cortaron el Salado. Entonces si hace 100 pueden cortar un río interprovincial, yo puedo cortar la ruta, porque si eso no se puede hacer tampoco se puede cortar un río. Para mí no queda otra, no hay que permitir que pasen con documentación mendocina, ni personas ni mercadería: si no pasa un litro de agua hacia acá, no pasa nada de Mendoza tampoco”, agregó Tomas.

La embestida de La Pampa contra Mendoza se sigue dando en distintos planos, mientras el eje está puesto en el debate por fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ordena un escurrimiento mínimo del río Atuel hacia La Pampa.

conflicto la pampa bandera río atuel.jpg

El fallo de 2020 sobre el Río Atuel

El 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó que Mendoza debe garantizar un caudal inicial mínimo permanente de 3,2m3/s en el ingreso del río Atuel a La Pampa. Desde Mendoza se ha advertido y reiterado que no es posible cumplir la resolución porque no existe el agua que se reclama.

Fuentes: La Arena de La Pampa y Archivo Diario UNO