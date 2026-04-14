Políticos a Estados Unidos: 4 legisladores mendocinos en el viaje que puso en pausa al Congreso

Qué hacen en Estados Unidos

La agenda incluye encuentros con referentes académicos internacionales como Daron Acemoglu y Esther Duflo -ambos Premios Nobel de Economía, del MIT-, Dani Rodrik, Ricardo Hausmann y Steven Levitsky -de Harvard-, e Iván Werning, Roberto Rigobón y Asu Özdalar -del MIT-.

También se espera un encuentro entre los dirigentes políticos y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El simposio organizado por la asociación civil de políticos RAP fue denominado este año “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”.

Según contaron desde la propia Red, son 35 en total los políticos de distintos partidos y provincias que viajaron desde Argentina. Del evento también participan empresarios.

camara de diputados martin menem La actividad en el Congreso Nacional no será nula esta semana, pero sí mucho más tranquila por el viaje de 21 legisladores a Estados Unidos.

“La clave pasa por la discusión sobre la inteligencia artificial aplicada al trabajo, la educación, la democracia y las políticas públicas”, dijeron los mendocinos a Diario UNO.

Los otros ejes serán los desafíos que enfrentan la democracia y el capitalismo contemporáneo; y la necesidad de pensar una visión compartida de desarrollo para la Argentina.

“El encuentro se desarrollará en un contexto internacional atravesado por crecientes tensiones geopolíticas, transformaciones en el funcionamiento de las democracias, incertidumbre económica y el avance acelerado de la inteligencia artificial”, expresaron, a su vez, desde la RAP.

Quién invitó a políticos a Estados Unidos y cómo se financió el viaje

La Red de Acción Política es una organización civil que nació en 2003 y de la que participan políticos argentinos de diversos partidos, regiones y niveles de responsabilidad. La idea es promover la articulación, generar confianza y espacios de diálogo entre ellos.

Se financia con donaciones y, gracias a ellas, se cubren todos los costos de organización de sus eventos, viajes y la participación de los políticos en ellos.

Esas donaciones fueron, en un primer momento, de personas físicas; con la obtención de la personería jurídica pasaron a recibir colaboraciones de empresas y, ya después de un tiempo de acción, llegaron apoyos de organizaciones internacionales.

El viaje a Estados Unidos de esta ocasión es parte de actividades internacionales que se vienen haciendo desde 2008. La RAP ha realizado otros tres simposios en Harvard, dos en Stanford, Columbia, y Tulane, y en Georgetown, Yale, Oxford, LSE, Cambridge, King’s College y el último en Madrid.

El parate del Congreso por el viaje a Estados Unidos de los diputados y senadores

La actividad en el Congreso Nacional no será nula esta semana, pero sí mucho más tranquila porque, además de los 4 mendocinos, la comitiva está integrada por los senadores Natalia Gadano (SER, Santa Cruz), Victoria Huala (PRO, La Pampa), y Bruno Olivera (LLA, San Juan); y los diputados de La Libertad Avanza Belén Avico, Mariano Campero, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Luis Picat; los diputados de Pro Daiana Fernández Molero y Martín Yeza; Diógenes González de la UCR; Gisela Scaglia, Carolina Basualdo y Nicolás Massot, de Unidos; Yamila Ruiz, de Innovación Federal; Guillermo Snopek, del Partido Justicialista; y Fernanda Ávila, de Elijo Catamarca.

camara de diputados congreso No avanzará el pedido de interpelación a Manuel Adorni esta semana, por el viaje de diputados a Estados Unidos.

Una de las discusiones clave que se postergó en la Cámara de Diputados fue la del Tratado de Cooperación en materia de Patentes que estaba prevista para este miércoles.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que fue el mismísmo Ministerio de Desregulación del Estado el que pidió que se suspenda el tratamiento porque el secretario de esa cartera ministerial, Alejandro Cacace, es uno de los políticos que se encuentra en Estados Unidos.

Así, la labor en Diputados se limitará a reuniones de comisiones como la de Relaciones Exteriores, en la que se analizarán tratados internacionales de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica.

Esta semana tampoco avanzarán los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni porque el libertario Mayoraz, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales también integra la comitiva que viajó a Estados Unidos.