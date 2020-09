Político pedía a sus secretarias que lo masturbaran "por prescripción médica"

El gobernador Gustavo Valdés separó al político del cargo de consejero a través del decreto 1.765, publicado en el Boletín Oficial de Corrientes. Según audios que publicaron medios locales y serán agregados al expediente, Sussini convencía a las víctimas argumentando que una prepaga le cubría un tratamiento por servicio sexual a efectos de aliviar sus problemas de salud.

El político Sussini les pedía a sus “secretarias” que lo masturbaran para ayudarlo a sanar. “Me dijo que tenía problemas de salud y que tenía que hacerse un estudio que consistía en la muestra de su semen. Lo que yo tenía que hacer era ayudarlo a él, masturbándolo, porque con su enfermedad no podía, no se sentía cómodo y conmigo sí, porque tenía confianza. Me insistió varias veces ese día. Le dije que no y me asusté”, contó una víctima en uno de los audios difundidos.

En otro de los audios se advierte una conversación de una joven de 21 años con una secretaria privada y el acusado. La joven le pregunta a la secretaria si “sabe lo de la prepaga" y hablan en confianza: “Me habló de que ella le estaba haciendo la paja”, dijo la denunciante. “En realidad no es paja”, corrige él. “Bueno, que le hacías acabar con la mano. Me pidió que yo haga la segunda etapa porque vos no podías. Le dije que no otra vez y que no me lo vuelva a preguntar porque ya me pidió cinco veces y las cinco veces le dije que no”.

Sussini inventó que la prepaga tiene que definir quién le provee el servicio: “Yo voy a ir hoy a la tarde a la prepaga para preguntarle algunas cosas: si es verdad eso que hay que acostarse, que hay que hacerle el amor, que usted tiene que acabar, que ponen chicas para que se acueste con alguien que está enfermo".

“La primera vez que yo me senté acá fue una semana después de venir, usted me contó lo que hacía ella”, continuó.

“Cuando ella diga que no lo puede hacer más, se continúa con la chica que viene”, explica el político correntino. “La primera vez que me contó eso me dijo que se tiene que acostar conmigo, que yo era de su confianza”, contó la joven y él acota: “Vos o la que me manden. Vos tenés que cumplir con la prepaga. Después vas a ver y te voy a tapar la boca”.

Más de la conversación revelada por los medios correntinos y difundida por Infobae:

Sussini: -No te lo puedo decir por teléfono.

Joven: -Cuando me dijo tanta plata, te pago esto, te pago lo otro, el estudio, me trató de prostituta. Me dijo ‘vos te acostás conmigo por temas de salud’. Así, con palabras: ‘Esto es recíproco: tenés que entender que esto es un trabajo’. Me trató de prostituta, me habló de plata. ‘Necesito que así como yo te doy, vos tenés que darme’. La segunda vez que usted me pidió eso, yo grabé todo. Tengo videos, tengo audios. Me desperté y decidí esperar a ver qué es lo que sigue. Me volvió a pedir, me volvió a pedir. En la cocina me dijo ‘¿este lunes por lo menos te animás a hacerme la muestra porque Alejandra no sé si va a poder?’. Yo le dije que no, pero me volvió a insistir. Por Dios, ya le había dicho que no. Hace unos días me llegaron fotos, audios diciendo que usted se acostó conmigo, que me presentaba como su novio, que ya lo había visto desnudo, que yo ya le conocía todo el cuerpo. No lo creí. Pero cuando me mandaron las pruebas me di cuenta la clase de persona que es. No sé si tener lástima o decepción.

Sussini: -Tuve cincuenta secretarias.

Joven: -No necesito la fortuna del mundo. Soy decente, tengo valores y mis papás me enseñaron que tengo que cuidar mi cuerpo.

Según revelaron, Sussini intentó mostrarle el documento de un hospital en el que supuestamente se justificaba el "tratamiento".

Audio #Dip #Pcia Manuel Antonio Sussini denunciado su Secretaria pedía ser #Masturbado x Ella

Dos denuncias por abuso sexual

Dos hermanas adolescentes lo denunciaron por abuso sexual. Según se informa, las jóvenes habrían llegado de una localidad del interior de Corrientes con promesa de un trabajo y residían en una vivienda del político.

La causa la investiga el Juzgado de Instrucción N°6, a cargo de Graciela Ferreyra, y la fiscalía de Instrucción N°3, a cargo de Mónica Espíndola.