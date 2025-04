Política y religión, un vínculo que se retroalimenta en la dirigencia mendocina

Adolfo Bermejo.jpg El diputado nacional maipucino Adolfo Bermejo integra la comisión de Amistad con la Santa Sede, un vínculo de los legisladores con la religión católica.

Pero el hecho de que conforme ese grupo parlamentario no es antojadizo. El peronista nunca ocultó su fe católica y fue de los primeros jefes comunales de Maipú que instaló y fortaleció un trabajo conjunto, no sólo con esa iglesia, sino también con las evangélicas y otros credos. "Desde mi primera intendencia -comenzó en 1999 y fue reelecto dos veces- ese vínculo con las distintas iglesias fue como una extensión de la comuna en las calles. Ellas tenían una presencia en los barrios que fue clave y que nos ayudó, por ejemplo, a la hora de sacar a chicos de las adicciones o de la delincuencia", repasa.

Durante los mandatos de Bermejo se dispuso colocar una imagen de la Virgen María en todas las plazas y se nombró a Maipú "Ciudad de María".

Esa ligazón del municipio con los distintos credos se instaló como política de Estado en Maipú. Tanto que la sostuvieron Alejandro Bermejo y el actual intendente Matías Stevanato. Sólo de muestra valga contar que al comienzo de su primer mandato, el jefe comunal tuvo al pastor Isaac Morales como presidente del Concejo Deliberante.

Isaac Morales Matías Stevanato 1.jpg El pastor evangélico Isaac Morales fue presidente del Concejo Deliberante de Maipú en el inicio de la primera gestión del intendente Matías Stevanato.

Si bien Stevanato traía consigo una formación católica (egresó del colegio Padre Vásquez), también se podría decir que fue parte de un grupo político que siempre fue cercano a esa religión. No hay que olvidar que fue secretario privado del ex gobernador Celso Jaque, que en su gabinete tuvo como ministro de Producción al economista y pastor mormón Raúl Mercau y entre sus asesores nombró al ex sacerdote Carlos García, más conocido en estas tierras como el "Padre Flecha".

El titular del Banco Nación, el mendocino Juan Carlos Fábrega, el gobernador Celso Jaque y el ministro Raúl Mercau. El ex gobernador Celso Jaque tuvo de ministro de Producción al pastor Raúl Mercau, hoy integrante de la comisión de comunicación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Mercau integró hace poco tiempo el comité de comunicación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que inauguró un emblemático templo en la zona del Challao, en Las Heras.

El "cura Flecha" no sólo estuvo al frente de Cáritas; también conformó la Pastoral Social de la Iglesia Católica en la dura crisis económica que dejó la salida de Fernando de la Rúa, y luego se sumó al equipo del Ministerio de Desarrollo Social de gobernador malargüino.

Esa impronta no terminó ahí. También el sucesor de Jaque, Francisco Paco Pérez, sumó a un sacerdote a su gabinete: Cristian Bassín fue ministro de Desarrollo Social en reemplazo de Guillermo Elizalde. El cura es oriundo de San Martín, pero desarrolló su trabajo social en la zona de Rodeo del Medio, en Maipú, y en el 2012 se lo declaró vecino ilustre de esa comuna por su aporte social.

Un lujanino que cruzaba cartas con el papa Francisco

Es claro que el vínculo de la dirigencia política mendocina con la Iglesia Católica no es privativo de los peronistas. El actual titular de Aerolíneas Argentinas, el lujanino Omar De Marchi -que integra las filas del PRO y ahora es funcionario del presidente Javier Milei- también en su paso por el Congreso como diputado nacional tejió una relación de consulta permanente primero con el obispo bonaerense Jorge Bergoglio y, después de su nombramiento, con el papa Francisco.

Cuentan en su entorno que el 13 de marzo del 2013, cuando la comunidad católica aguardaba ansiosa saber quién iba a ser el nuevo papa, en el Congreso estaba sesionando la Cámara de Diputados, y ante el fuerte rumor de que Bergoglio sería el elegido, De Marchi le pidió al entonces presidente de la Cámara, Julián Domínguez que habilitara un cuarto intermedio para poder seguir la designación por los medios.

La petición fue denegada porque el mismo oficialismo peronista se opuso, pero se armó tal revuelo que la mayoría de los diputados abandonó el recinto. Minutos después, todos los medios confirmaban que el nuevo Papa era el obispo bonaerense.

"Para mí fue un pedido lógico, pero después del nombramiento pasó a un segundo plano. Sin embargo, varios meses después -un domingo de octubre de ese año- el Papa me llamó por teléfono para agradecerme el gesto. Él era así, extremadamente humilde y generoso. En varias oportunidades se tomaba el trabajo de mandarme cartas por distintas razones, debo guardar 5 de esos escritos", recordó De Marchi.

Tuit de Omar De Marchi sobre la muerte del papa Francisco y sus cartas.jpg

Aunque cuenta que esa llamada lo tomó por sorpresa, De Marchi atesora otra anécdota que pinta de cuerpo entero al papa Francisco y la generosidad que supo ejercer.

"En 2016, estando en Buenos Aires, me encuentro con un ex compañero del liceo, Juan José Victoria (hoy integra la Corte de Justicia de San Juan) y me cuenta que estaba atravesando un duro momento porque le habían diagnosticado cáncer. Lo vi tan mal que se me ocurrió escribirle a Francisco para que le llamara y le diera ánimo. Le mandé un mail, le conté la situación y le adjunté el teléfono de mi amigo. Su respuesta fue 'me vas a hacer trabajar de cura', pero ese mismo día le llamó y para él fue fundamental", contó el lujanino.

Ante el fallecimiento del papa Francisco, el mismo juez Victoria recuperó la anécdota y la relató en primera persona en varios medios de la vecina provincia.

Embed - @esloquehaysj on Instagram: " La emoción de un sanjuanino al recibir el llamado del Papa Francisco. En medio de una enfermedad difícil, el mensaje del pontífice lo sorprendió… y le cambió la vida. Hoy, tras la muerte del Papa, su historia conmueve aún más. Te lo contamos en Es Lo Que Hay, porque a veces las noticias también tocan el alma. #EsLoQueHay #PapaFrancisco #SanJuan #HistoriasQueEmocionan #LlamadasQueMarcan" View this post on Instagram A post shared by @esloquehaysj

Cobos y algunos radicales allegados a la religión

Días atrás, el ex vicepresidente y actual diputado nacional Julio Cobos contó en el programa Séptimo Día cómo fue su encuentro con el papa Francisco meses después de que asumiera como tal en su residencia en el Vaticano, puntualmente en Santa Marta.

Julio Cobos con el papa Francisco.jpg El diputado nacional Julio Cobos recordó la visita que le hizo al papa Francisco a poco de que fuese ungido como líder de la Iglesia Católica.

El radical destacó la austeridad del lugar que había elegido el papa argentino para vivir: "La habitación sólo tenía un ropero, una mesita de luz y la cama con el crucifijo encima. Me tocó la habitación justo debajo de la del Papa y pude reunirme un momento con él. Ahí me dijo: '¿Lo siguen haciendo rabiar en la Argentina?', porque sabía de las peripecias que me tocaba vivir como vicepresidente", recordó Cobos.

Ese no fue el único acercamiento de Cobos con la Iglesia Católica. En medio de su gestión como gobernador, allá por el 2005 -cuando enfrentó una dura huelga de los trabajadores de la salud-, le pidió a la Iglesia que hiciera de mediadora para "recuperar la paz social".

A su ayuda acudieron en ese momento el actual vocero del Arzobispado, el sacerdote Marcelo de Benedectis, y también otro gran referente católico, Jorge Contreras, popularmente conocido como el Padre Contreras.

El mismo Cobos recuerda que la mediación de la Iglesia logró que se llegase a un acuerdo y que él lo agradeció invitando a ambos sacerdotes a cenar.

Más cerca en el tiempo, otros dirigentes del radicalismo se mostraron junto a pastores evangélicos. Fue luego del acuerdo que hicieran con el entonces pastor Héctor Bonarrico, quien lideró el partido Másfe y fue senador provincial. Llegó a la Casa de las Leyes de la mano de Protectora, el partido de José Luis Ramón, pero luego se convirtió en un aliado de Cambia Mendoza.

Héctor Bonarrico.jpg El pastor evangélico Héctor Bonarrico fue senador provincial del partido Másfe, y aliado de Cambia Mendoza hasta que el Gobierno lo denunció por desviar fondos que el Estado le había dado a su fundación. Foto: Diario UNO

Ese vínculo se rompió en el 2022, luego de que el ex gobernador Rodolfo Suarez derogara el decreto por el cual el Estado le aportaba $18 millones a su fundación. Más tarde el mismo Gobierno lo denunció en la Justicia por irregularidades en el destino de esos fondos. Esa causa terminó archivada.

En la última campaña, el ex candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, Daniel Orozco, se acercó a Bonarrico; pero esa alianza electoral no prosperó.

Los libertarios también profesan su fe

De los libertarios mendocinos, sin duda la referente que se ha mostrado más religiosa es la diputada nacional Lourdes Arrieta.

Lourdes Arrieta1.JPG Cuando la diputada nacional Lourdes Arrieta armaba el partido de La Libertad Avanza en Mendoza, designó a varias personas ligadas a iglesias evangélicas de las que ella participa.

Cuando la debutante legisladora tenía en sus manos el armado del partido de La Libertad Avanza en Mendoza -y con ello la chance de nombrar a sus allegados en delegaciones locales de organismos nacionales- mostró su vínculo con la Iglesia Evangélica.

En julio del 2024 nombró a una pastora evangélica al frente de la delegación de la Subsecretaría de Trabajo y sumó a otros fieles de su iglesia en diversos cargos.

Es más: un mes más tarde, Alejandro Castellazzo, pastor principal del Ministerio Cristiano Renacer, la denunció de haber intervenido ante el gobierno nacional para que la fundación Evangelista Cielos Abiertos recibiera una donación millonaria.

Según la resolución 257/2024, publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio y firmada por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, la fundación recibirá 811.568 ítems entre indumentaria, ropa interior, ropa blanca, ropa de bebé, calzado y mochilas y 650.329 artículos varios entre los que se incluyen cierres cremallera, pelotas de fútbol, calculadoras científicas y artículos electrónicos.

Pero ese no fue su único cuestionamiento ligado a la religión. Ella -según su propia versión fue engañada- participó de la visita de una comitiva de diputados nacionales a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad de la talla de Alfredo Astiz. A esa reunión la habría organizado el sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien luego fue expulsado por el Obispado de Zárate-Campana, lo que le impidió volver a trabajar en esa diócesis.