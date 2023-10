Petri y Villarruel polemizaron por la idea de grabar conversaciones de presos con sus abogados

►TE PUEDE INTERESAR: Patricia Bullrich aseguró que anulará leyes laborales por decreto de ser necesario

Miley y Villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel, integrantes de la fórmula de La Libertad Avanza.

Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

La polémica comenzó cuando la representante de la Libertad Avanza aludió a una entrevista que Bullrich le concedió al periodista Alejandro Fantino. Allí, la postulante a la presidencia señaló: "Cuando vos tenés un preso que le está mandando un mensaje a alguien, le grabás la conversación con su defensa. Vamos a ponerlo en el Código Penal".

Villarruel expresó sobre esto: "Patricia, esto es ilegal. No se puede hacer. Lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal".

Y sumó: "Preocupante que los candidatos a presidente y vice de JxC no sepan distinguir una ley nacional de la Constitución Nacional. Intervenir la comunicación entre un preso y su abogado rompe con las garantías del debido proceso reconocidas por la Constitución. Hasta un alumno de primer año de Derecho sabe eso. Y además de que no se puede, implicaría la reforma de la Constitución. Repasen un poco de derecho constitucional".

Bullrich y Petri.jpg Patricia Bullrich y Luis Petri, de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

Enseguida llegó la respuesta de Petri: "Hacete asesorar, ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles. Es una ley de mi autoría que se aprobó en el 2017. En ese momento, como ahora, decían que no podíamos inhibir las señales de celulares en las cárceles, modificamos la ley y hoy sí se puede. Este Gobierno no tiene la decisión política de cumplirlo. Nosotros lo vamos a hacer. Decían que no se podía exigir el cumplimiento íntegro de las penas y lo hicimos. Vamos a terminar con los delitos planificados dentro de las cárceles y todo delincuente que organice delitos en las cárceles va a ser escuchado judicialmente. ¡Con nosotros el delito se termina en serio!".

Además el candidato a vice le enrostró a Villarruel: "No defiendas delincuentes. ¿Qué impedimento constitucional existe si un Juez lo ordena. Es más: vamos a restablecer la Inteligencia penitenciaria en las cárceles. ¿También estás en contra de eso? Los narcos te aplauden, seguro que así ganan unos votos en los penales".

