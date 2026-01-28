La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que está consolidado el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja del Impuesto a las Ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Patricia Bullrich se entusiasmó con el avance de la reforma laboral tras reunirse con senadores aliados
Para Patricia Bullrich el acuerdo por la reforma laboral con bloques aliados está consolidado aunque admitió que aún persisten reclamos de algunos senadores
Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”.
“Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó al dialogar con los periodistas acreditados en el Congreso.
La reunión de Bullrich con espacios aliados
Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Flavia Royón (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia); Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).
El gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, y a los bloques provinciales para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.
Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.
Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.
Se vienen marchas contra la reforma laboral
Los gremios duros de la CGT y las dos CTA acordaron este miércoles llevar a cabo marchas el mes próximo en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral, por lo que marcaron distancia de la estrategia de conducción de la entidad de la calle Azopardo.
Así lo definieron en un encuentro en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde resolvieron que movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10 del mismo mes para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto, confirmaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas.