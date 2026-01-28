Patricia Bullrich se entusiasmó con el avance de la reforma laboral tras reunirse con senadores aliados

mariana juri patricia bullrich senado La senadora Patricia Bullrich convocó a bloques aliados para avanzar en la reforma laboral. En la foto aparece la mendocina Mariana Juri.

La reunión de Bullrich con espacios aliados

Asistieron a la reunión, que se realizó en la sede de las oficinas de la bancada de la UCR, los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Flavia Royón (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia); Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

El gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, y a los bloques provinciales para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

gremios contra la reforma laboral Algunos gremios ya anticiparon su oposición a la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

Se vienen marchas contra la reforma laboral

Los gremios duros de la CGT y las dos CTA acordaron este miércoles llevar a cabo marchas el mes próximo en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral, por lo que marcaron distancia de la estrategia de conducción de la entidad de la calle Azopardo.

Así lo definieron en un encuentro en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde resolvieron que movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10 del mismo mes para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto, confirmaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas.