Patricia Bullrich denunció penalmente al titular de ATE por "atentar contra el orden constitucional"

Rodolfo Aguiar sobre la reforma laboral

Rodolfo Aguiar había dicho: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno’. Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ‘reforma laboral’ que próximamente hará el Gobierno Nacional”, señala la denuncia.

El texto sostiene que las declaraciones son “altamente reprochables”, dado que provienen de un representante de trabajadores del Estado que estaría instando a “poner en crisis” al Poder Ejecutivo “afectando el ejercicio del mandato popular”.

Rodolfo Aguiar

En la misma línea, el Ministerio consideró “plausible” impulsar una acción penal por la “posible comisión del delito de amenaza pública e idónea” destinada a afectar la gestión del presidente Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

“Por lo expuesto, solicito que se tenga por presentada la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra el Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación, y se inicie el correspondiente sumario penal”, concluyó Soto en el escrito elevado al Juzgado Federal.

Luego de la denuncia Aguiar dijo: “El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es el Gobierno”.

El gremialista manifestó que “son sus propios fantasmas los que persiguen a Bullrich” y recordó que “el ejemplo más claro” es el protocolo anti piquete y “la represión de todos los miércoles” en las marchas de los jubilados.

“Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto. Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, dijo Aguiar.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Perfil