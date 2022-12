►TE PUEDE INTERESAR: Sorteamos la camiseta argentina firmada por el DT campeón mundial Lionel Scaloni

Por otra parte, como también lo hizo Osvaldo Valle, de Gendarmería Nacional y coordinador del paso, recomendó que los que quieran pasar a Chile viajen en horas de la tarde - a las 18- y no a la mañana temprano como único modo de evitar el colapso vehícular.

Sin embargo, admitió que atravesar la frontera en horario vespertino o nocturno es inconveniente porque el ingreso a hoteles o departamentos que se alquilan para vacaciones se hace a las 13 y esto hace que se pierda un día de arriendo o que se esté muchas horas varado a las espera del chek in.

Báscolo fue entrevistado en Radio Nihuil por Javier Dellamaggiore, Agustina Fiadino y José Luis Verderico.

►TE PUEDE INTERESAR: Muchas quejas por las demoras de hasta 5 horas en el complejo aduanero chileno de Los Libertadores

Colas de 3, 4 y hasta 5 hora en el paso a Chile

Los Libertadores.jpg El ingreso al complejo Los Libertadores, del lado chileno.

En primer lugar aclaró que "seguimos con demoras que son del lado chileno, con colas desde el complejo Los Libertadores hasta el primer cobertizo que son de 3, 4 y hasta 5 horas".

"La causa -explicó- es que hay un éxodo muy grande de gente desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y todos los quehemos viajado a Chile sabemos que del lado de ese país los controles son extremadamente rigurosos. Por eso se acumulan vehículos".

El responsable argentino del paso fronterizo recordó que "antes de que comenzara la temporada de verano nos reunimos autoridades de los dos países. Nos juntamos organismos de aplicación con gente de las cancillerías y de los ministerios del Interior. Se determinó que de viernes a lunes se iban a reforzar las dotaciones para ocupar todas las infraestructuras disponibles. Claro, si después sigue la rigurosidad en el control, es inevitable la demora".

"Le pedimos a Chile que haga uso de los instrumentos que nos ofrece el tratado de cooperación e integración que firmamos, para hacer carga rápido de datos, controles selectivos, etcétera... Estamos esperando que se decidan por esta metodología cada uno de los organismos. Nosotros lo hacemos en Horcones cuando vuelven los argentinos y el trámite es expedito", destacó.

Horcones.jpg En Horcones no hay demoras, aseguran las autoridades argentinas.

Báscolo aseguró que "del lado argentino absolutamente no hay demoras. Tenemos hasta 11 puntos de atención. Recordemos también que en nuestra Aduana solo sellamos un documento. El control y fiscalización física lo hace Chile. Es ahí donde abren el baúl, sacan la maleta, abren la maleta, la colocan otra vez en el baùl, vienen los perros rastreadores, hacen la inspección del interior del vehículo... Obviamente este control tan riguroso provoca demoras".

Recordó enseguida que el paso está habilitado las 24 horas y "lo mejor es llegar a partir de las 19, cuando hay menos tránsito. Claro: en Chile los alojamientos se toman a las 13 y esto produce inconvenientes porque o se pierde un día ya pagado o se está muchas horas sin saber qué hacer ya que al destino se llega en las primeras horas de la mañana".

El ejemplo de otros países

Justo Báscolo.JPG Justo José Báscolo, jefe del Centro de Fronteras y Coordinador del Paso Internacional Cristo Redentor,

Detalló el entrevistado que "los países integrantes del Mercosur, es decir los miembros plenos tienen una normativa. Chile es socio invitado al Mercosur por lo que se ajusta a los tratados según su conveniencia. Ellos son exhaustivos en los controles, sobre todo en lo fitosanitario. No puede ser que me estén levantando la tapa del baúl para ver si traigo o no traigo algo".

"En otros países limítrofes existe el Tránsito Vecinal Fronterizo y la circulación fluye porque sólo se exhibe un documento y se entre y se sale tranquilamente" "En otros países limítrofes existe el Tránsito Vecinal Fronterizo y la circulación fluye porque sólo se exhibe un documento y se entre y se sale tranquilamente"

Báscolo insistió: "Tienen que ver si el auto es tuyo o no, si el chico que viaja lleva su DNI, cosas elementales. Pero no te pueden tener 5 horas".

También aludió a los inconvenientes que se relacionan con las demoras: "La gente espera en la ruta y no hay infraestructura, con los peligros por el paso de los camiones. Además tienen que esperar a llegar al complejo para utilizar los baños. Y el que no lleva provisiones lo pasa peor".

Por último se refirió a las críticas desde el lado chileno por el estado de los baños en Horcones y aseveró: "De lado argentino llevamos 15 años de superioridad de condiciones. Por honorabilidad los argentinos nunca planteamos las dificultades y carencias que teníamos en Los Libertadores para trabajar porque tenemos ese espíritu de cooperación e integración. Pero tuvimos que poner módulos habitacionales porque los alojamientos que nos daban eran invivibles".

Como conclusión manifestó: "Chile tiene ahora un complejo extraordinario pero también tiene un sistema burocrático que hacen que esa modernidad edilicia no le sirva de nada".

►TE PUEDE INTERESAR: Poca demora para cruzar a Chile por el Cristo Redentor durante el feriado XXL porque pasó mucha menos gente