Paro general de la CGT: en Mendoza habrá micros pero comercios y bancos atenderán medio día

Y si bien se esperaba que todos los gremios que conforman la CGT se plegaran, uno de los más determinantes, Sipemon -que representa a los choferes de colectivos-, ya confirmó que no hará paro y garantizó todas las frecuencias de micros de un día normal.

"Nosotros no nos vamos a acoplar al paro. Vamos a trabajar normalmente, como estamos trabajando hoy. Va a haber las mismas frecuencias con los mismos horarios de un día hábil", ratificó José Micca, el titular de aquel gremio a radio Nihuil.

Micros1.jpg El titular de Sipemon, José Micca, confirmó a radio Nihuil que no se adherirán al paro general de la CGT.

El sindicalista se desmarcó de la Confederación General del Trabajo y calificó la medida como "prematura", en referencia a que se concreta a un mes y medio de la gestión de Javier Milei.

Con ese servicio de transporte asegurado, sumado a que en el Gobierno ya adelantaron que van a descontar el día a los empleados públicos que hagan paro, es probable que la adhesión a la medida de fuerza se vea disminuida ya que a quienes tenían la excusa de no ir a trabajar por falta de transporte público, ahora se les cae el argumento.

En cambio, los trabajadores de la Sociedad de Transporte de Mendoza, STM, que comandan el Metrotranvía y los colectivos de la línea 100, confirmaron que sí van a plegarse al paro y lo harán de 19 a 0 hs.

"Con los secretarios generales de todo el país y el Consejo Nacional de UTA se decidió hacer el paro en ese horario. Sin embargo vamos a concentrar como todos a las 12 en la Legislatura y también se garantizó la cobertura mínima", puntualizó Maximiliano Molina, secretario general de ese gremio en Mendoza.

Comercios y bancos funcionarán normalmente hasta las 12

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmó su participación en el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero con un comunicado.

Así lo ratificó el titular del gremio, Fernando Ligorria, y argumentó que para ese sindicato las medidas del presidente Javier Milei atentan contra los derechos laborales.

Entre las razones de acompañar a la medida nacional, se esgrimió que "el mencionado instrumento viola de manera humillante el derecho de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

Y amplió: "De prosperar la iniciativa nacional, los trabajadores se verán afectados en su estabilidad laboral, sistema indemnizatorio por despido sin justa causa, limitación de la jornada de trabajo; y pago de las horas extras, falta o deficiente registración laboral, tercerización de prestaciones laborales, renunciabilidad a derechos adquiridos (...)".

Por su lado, también los empleados de bancos se plegarán a la medida desde las 12. Así lo comunicó la Asociación Bancaria, que anunció que se sumará a la medida de fuerza para mostrar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia.

Paro de la Bancaria seccional Mendoza.jpg

“Lo que hemos coordinado es que la actividad en los bancos de 8 a 12 sea normal, por eso a los adultos mayores les decimos que si tienen que hacer algún trámite lo hagan temprano que lo vamos a atender. Por lo general un día 24 de mes no hay gran actividad y no es día de pago, por lo que intuimos que no habrá gran volumen de clientes, pero vamos a estar. Luego nos concentramos en la Legislatura”, confirmó Sergio Giménez, secretario general de ese gremio en Mendoza.

Además de esos gremios de trabajadores privados, se sumarán también el sindicato de Camioneros, cuyo secretario general Ricardo Letard es también el secretario general de la CGT en Mendoza.

En el listado de adhesiones al paro también figuran la Unión Obrera Mendocina (UOM), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), entre otros.

En el caso de los trabajadores estatales, según confirmó Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, también se plegarán al reclamo nacional. A la medida de fuerza también se apuntaron los empleados bancarios).