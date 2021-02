Paritarias: Instituto Provincial de Juegos y Casinos aceptó la propuesta salarial del Gobierno

“El único sindicato que no terminó aceptando fue el SUTEpero el gobernador Rodolfo Suárez ante el pedido de las distintas entidades gremiales minoritarias y de la enorme cantidad de docentes y no docentes en forma individual, les concedió por decreto el mismo aumento que el SUTE había rechazado, a efectos de no dejarlos en una situación desventajosa”, resaltó Barbeira.

La propuesta

La propuesta aceptada está conformada por una recomposición del salario que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021 y se compone de una suma fija de $54.000 pagadera durante el 2021 en ocho cuotas de $4.000, dos de $5.000 y dos de $6.000, a lo que se agrega un aumento sobre el básico de un 20% en tres tramos no acumulativos del 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre.

La polémica

El 27 de enero pasado, el Gobierno de Mendoza hizo oficial el aumento a los celadores, docentes y personal no docente de la provincia que así podrán cobrar un 20% de aumento en tres cuotas y el bono de $54.000. Además, el decreto señala otros beneficios.

El aumento a los celadores estuvo marcado por la polémica ya que el SUTE lo rechazó pero celadores y algunas asociaciones de docentes le pidieron al Gobierno que diera el aumento tal como había ofertado en diciembre.

Finalmente el Gobierno, más allá de lo decidido por el SUTE, decidió dar el aumento por decreto y lo hizo otorgando el bono que iba a quedar afuera al ser de este modo el incremento.