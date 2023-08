►TE PUEDE INTERESAR: Levrino fue a la Legislatura y vivió momentos de tensión con familiares del comerciante asesinado en Guaymallén

La respuesta de Omar Parisi a Raúl Levrino

Omar Parisi replicó en sus redes sociales la nota de Diario UNO en la fue aludido por Levrino y la acompañó con una irónica reflexión.

"Se los presento, él es el ministro de Seguridad de Mendoza. Haber logrado que aparezca es todo un milagro. Si somos capaces de eso en campaña imaginen todo lo que podemos hacer siendo gobierno", escribió el ex intendente de Luján y ex titular del Instituto Provincial de Vialidad.

Tuit Omar Parisi.JPG

Del tema seguridad, Parisi recordó que él ya ha hecho públicos sus proyectos, entre los que destacó "la necesidad de duplicar la cantidad de policías que hay en la calle. Con los actuales no alcanza para las funciones de patrullaje callejero, policía barrial y prevención del delito”.

También habló de la necesidad de "replicar institutos para quien quiera abrazar la fuerza policial pueda estudiar en su departamento y quedar cumpliendo función allí".

"El que tiene que estar al frente de la seguridad de la provincia es el gobernador. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad de la provincia. No quiero ministros de seguridad que estén escondidos. No quiero que se les eche la culpa a los intendentes. El que es encargado, responsable y debe ponerse al frente de la policía, dándole las herramientas, dándole todo lo que necesitan, los que ejercen esa noble profesión, que es cuidar los bienes y la vida de todos nosotros, es el gobernador" "El que tiene que estar al frente de la seguridad de la provincia es el gobernador. Yo me voy a hacer cargo de la seguridad de la provincia. No quiero ministros de seguridad que estén escondidos. No quiero que se les eche la culpa a los intendentes. El que es encargado, responsable y debe ponerse al frente de la policía, dándole las herramientas, dándole todo lo que necesitan, los que ejercen esa noble profesión, que es cuidar los bienes y la vida de todos nosotros, es el gobernador"

Parisi con petroleros.JPG Omar Parisi se reunió con referentes del sector petrolero de Mendoza.

Parisi se refirió a las regalías petroleras

El candidato a gobernador del frente Elegí, Omar Parisi, en plena campaña para las elecciones generales 2023 del 24 de septiembre, tuvo una reunión con empresas nucleadas en Cepera (Cámara Petro-Energética), el secretario general de SUPEH (Sindicato de Petroleros e Hidrocarburíferos) y delegados. Expuso el diagnóstico y la propuesta para impulsar esta actividad .

Para Omar Parisi el panorama es claro: “Hay una pérdida de 50 millones de dólares al año en regalías por falta de inversión, que no es culpa del capital privado, es culpa del gobierno provincial, porque no tiene una política clara y concreta de explotación y exploración de lo que nosotros denominamos la Vaca Muerta mendocina”.

En cuanto al diagnóstico general el candidato del peronismo comentó que "es notoria la reducción de la producción en explotación convencional, en aproximadamente un 30% en los últimos 7 años. Lo grave es que esto implica una caída en las regalías que cobra la provincia. En los últimos 7 años, podríamos haber generado casi medio Portezuelo o un Baqueano”.

Parisi hizo un fuerte hincapié en la necesidad de trabajar en el compre mendocino para generar más puestos de empleo como sucede en otras provincias. “Estamos sufriendo una sangría de mano de obra altamente calificada en la provincia en distintos rubros, y sobre todo ligados a la explotación petrolera. O sea, desde soldadores, mantenimiento, gente que trabaja en pozo, que se está yendo a trabajar en Neuquén, y nosotros queremos que vuelvan a Mendoza, que trabajen donde está su familia, que generen riqueza, cobren un salario, lo gasten y lo podamos disfrutar entre todos los mendocinos".

Parisi con petroleros1.jpg Parisi junto a Pablo Portuso, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria en tercer término.

Respecto a la explotación no convencional analizó que es necesario alentar las inversiones, ya que algunas proyectadas como los oleoductos Otasa, Oldeval y VM Sur no incluyen a la provincia en el corto plazo. “Tenemos explotaciones de petróleo no convencional que pueden ser muy importantes y muy interesantes y que podrían darle a la provincia, en 10 años, el mismo valor que estamos hablando hoy de lo que es Portezuelo del Viento”.

Parisi apuntó también a la explotación convencional con el objetivo de enfocarse en la perforación de nuevos pozos (en lo que va del año en Mendoza no se realizó ninguna perforación nueva) potenciar a Emesa y aumentar equipos para recuperar rápidamente niveles de producción.

Además comentó que se prevé llevar estímulo a la cuenca cuyana y a la perforación en Llancanelo y habló de la reactivación de la perforación de áreas clave de Pluspetrol y YPF.

Por otro lado, en cuanto a la explotación no convencional, el peronista explicó que "es necesario confirmar cualidades geológicas de la lengua de Vaca Muerta en Mendoza con urgencia y viabilizar los recursos en superficie para maximizar los recursos en subsuelo".

Por último insistió en la necesidad de concretar el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora.

