Para Vilma Ibarra se viene la reactivación pero no la abundancia

También remarcó que durante el 2020 "más del 90 por ciento de las decisiones" estuvieron "relacionadas a la pandemia" por coronavirus.

Se vienen años donde no va a haber abundancia, pero si reactivación

Ibarra ratificó que "los contratos de las vacunas están avanzadísimos".

Por otra parte, se refirió al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado por el Poder Ejecutivo: "Creo que el aborto es un tema que es una deuda. Es un problema muy grave de salud pública".

En la Argentina existen miles y miles de abortos clandestinos, que no son seguros y ponen en riesgo a la salud. Habrían más de 370 mil abortos clandestinos por año. El Gobierno no puede mirar para el costado

El proyecto sería tratado en el recinto este jueves, y el oficialismo asegura que tiene los votos suficientes para aprobar la ley en Diputados.

Sin embargo, como en 2018, cuando fue rechazado, nuevamente el Senado muestra números ajustados debido a que muchas provincias con fuerte raigambre religiosa cuentan con un peso mayor para defender sus intereses.