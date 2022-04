Para Sergio Marinelli, el proyecto para nacionalizar el manejo del agua "no tiene pies ni cabeza"

El proyecto que pretende impulsar este año Wado de Pedro "es inconstitucional", aseguró desde la Franja de Gaza el titular de Irrigación, dejando en claro la postura de Mendoza respecto de delegar a la Nación el manejo del recurso hídrico.

"Hay al menos tres artículos en la Constitución que son claros y en los que dicen que los recursos son de las provincias. No tiene ni pies ni cabeza", agregó en diálogo con radio Nihuil.

Para Marinelli, al menos San Juan y Mendoza están en contra de la centralización del manejo del agua

"La realidades de Cuyo, Patagonia, el Noroeste y el Noreste argentino son tan diferentes desde todo punto de vista que es una locura pensar en centralizar", sumó el funcionario mendocino que a su vez destacó que, incluso la tendencia en Cuyo es hacia la desentralización del manejo del agua.

"Es una locura o tiene un desconocimiento total de lo que sucede en el país", dijo sobre el proyecto del ministro del Interior que aseguró que al regresar de Israel propondrá una mesa de trabajo con los gobernadores para tratar la iniciativa.

Si bien en algunos medios circuló la versión de que los gobernadores oficialistas que viajaron a Israel en la comitiva nacional están de acuerdo con el proyecto, Marinelli descreyó de la misma y advirtió que al menos Sergio Uñac, de San Juan, está en contra como lo está Rodolfo Suarez.

Incluso se animó a decir que cree que "ninguna provincia entregará el recurso del agua cuando lo tiene delegado por Constitución. No creo que llegado el momento de tomar una decisión de esta naturaleza estén de acuerdo. No me imagino a un gobernador entregando el manejo de los recursos a la Nación".

El proyecto de Wado de Pedro

"Con el Consejo Federal de Inversiones hicimos un borrador de proyecto de ley de gestión centralizada del agua, y quisiéramos firmar un convenio de asesoramiento con Israel para empezar a gestionar un sistema centralizado del agua en la Argentina", anunció Wado de Pedro ante los gobernadores y agregó que al volver al país convocará a una mesa de trabajo para empezar a dialogar sobre el tema.

A pesar de las críticas del sector mendocino de la comitiva, de los conflictos judiciales entre provincias que están en vigencia por la pugna del manejo del agua, y de los cuestionamientos a la distribución de recursos coparticipables, De Pedro se mostró optimista: "Sabemos que esos conflictos existen, y por eso nos queremos sentar para tratar de encontrar soluciones", dijo desde Israel.

La experiencia de Rodolfo Suarez en Israel

Rodolfo Suarez y el resto e la comitiva pasaron por la compañía Watergen y la planta Eshkol, en Franja de Gaza. La primera transforma el aire en agua y la segunda filtra agua desde un lago y mejora su calidad.

"Con una máquina, que es cara, se convierte el aire en agua", explicó sencillamente Marinelli. "Es factible porque tiene desde un dispenser para una casa hasta uno para ciudades y requiere de energía eléctrica para su funcionamiento pero tiene un costo elevado para ser una alternativa al agua potable. Y en caso de zonas inhóspitas habría que pensar también en cómo producir la energía que se necesita", agregó.

agua israel rodolfo suarez.jpg

Por su parte, la planta central de filtrado Eshkol de Mekorot filtra agua desde el lago Kineret (Mar de Galilea) de forma diaria y mejora la calidad del agua hasta estándares internacionales. Este proyecto a gran escala se desarrolló con una inversión de 250 millones de shekel e implica desafíos de ingeniería y paisajes complejos.

El proyecto incluye la construcción de uno de los reservorios de agua potable más grandes del país, con capacidad de 215 mil metros cúbicos, que favorece el desarrollo y crecimiento de las localidades y otros asentamientos de la zona, indicaron desde el Gobierno de Mendoza.

Este martes, en la agenda está previsto que la comitiva argentina se traslade a Tel Aviv para encontrarse con el ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro Alterno de Israel, Yair Lapid.