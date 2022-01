Para los referentes de Cambia Mendoza, el acuerdo con el Fondo "es indispensable pero no suficiente"

"El acuerdo anunciado con el Fondo es un paso importante para estabilizar nuestra macroeconomía, que está crujiendo", consideró el exgobernador. "Previamente hemos visto dispararse el riesgo país, afectando el precio del dólar, lo que conlleva la inflación; o sea que en lo inmediato esto resulta positivo", aseveró.

Para Cobos, "no haber acordado habría impactado negativamente en muchos aspectos de nuestra economía, tan insana". Desde su lectura, la falta de entendimiento con el organismo conducía a una espiral de "inflación y pobreza", por lo que las condiciones para generar inversión, producción y trabajo se hubieran complicado.

Julio cobos tuit.jpg Además de sus tuits, Cobos difundió un audio con sus apreciaciones sobre los avances en el acuerdo.

"Era una condición imprescindible, aunque no suficiente, ya que para resolver nuestros grandes obstáculos se requiere de muchas medidas complementarias que el gobierno está muy alejado de aplicar", criticó. En sintonía con otro líder de su espacio político, Alfredo Cornejo, Cobos avisó que "habrá que revisar los detalles y la letra chica en el Congreso Nacional".

Además, Cobos planteó algunos interrogantes: "Ahora le queda al gobierno el compromiso de asumir las pautas que se han planteado. Se habla de pasar de un déficit fiscal del 2,5% a 0.9%. Yo recuerdo que en el presupuesto 2022 que nosotros rechazamos hace poco se hablaba de un déficit del 3,3%. O sea que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo fiscal muy grande y una reducción del gasto público importante para cumplir con este primer requisito".

Y propuso: "Esperemos que esta situación saque de la hoja de ruta el tema del Fondo y el gobierno se concentre en generar una economía sana, con inflación de un dígito y con condiciones de inversión para conducir al crecimiento y al desarrollo".

Otros críticos de la UCR

Otros líderes del radicalismo mendocino publicaron sus expectativas. El presidente del partido en la provincia e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, indicó que ahora "es necesario que el gobierno Nacional tenga un plan económico y que reduzca el déficit fiscal. Y que pare de subsidiar al AMBA en perjuicio de las provincias".

A su turno, el exministro de Gobierno y actual diputado nacional Lisandro Nieri reconoció que "caer en cesación de pagos era el peor de los escenarios" y que "evitarlo fue una señal positiva". Pero criticó que tras dos años de gestión del Frente de Todos "no se conoce el plan económico y ahora sumamos el insólito hermetismo sobre el acuerdo con el FMI".

En tal sentido, cuestionó que se hable de "corrección fiscal con gasto creciendo" de aquí en más. "Si es así, habrá mayor presión fiscal, para lograrlo y financiar ese mayor gasto. Eso atenta contra la inversión y el crecimiento", subrayó.

La diputada nacional Jimena Latorre, por su parte, publicó un hilo de Twitter en el que consideró que "hoy se les cayó el relato" a los kirchneristas, porque -según ella- tuvieron que aceptar las condiciones del FMI, relacionadas con el "equilibrio fiscal".

"No subsidios generalizados, no subsidios cruzados, no una segmentación que cargue en las espaldas de la clase media y el sector productivo el clientelismo kirchnerista. El relato kirchnerista demonizó las políticas que impone el equilibrio fiscal", fustigó Latorre.

Luis Petri tampoco quiso quedarse afuera del debate y definió a la administración de Alberto Fernández como "el gobierno de la procrastinación para la liberación nacional y la sarasa de Guzmán".

"Procrastinaron 2 años sin acuerdo a un costo de U$S 8.000 millones y muchísima incertidumbre y ahora hacen un acuerdo para procrastinar 2 años más y que el problema lo resuelva el próximo", dijo.

El PRO anticipa un ajuste

En el debate de "halcones y palomas" costó dilucidar quién era quién, porque el tono general de Cambia Mendoza fue muy enfático. El presidente del PRO local, Álvaro Martínez, acusó: "Lo único que hizo el gobierno en este tiempo fue generar incertidumbre que provocó inflación desmedida y suba del dólar. Ahora dicen que 'llegaron a un acuerdo', que en realidad significa AJUSTE y patear la pelota para el próximo gobierno".

omar de marchi diputados.jpg Omar de Marchi y otros referentes del PRO cuestionaron el principio de acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

Omar de Marchi tampoco se calló nada. "La situación extrema a la que este Gobierno ha llevado al país, aumentando la pobreza, la inflación, despilfarro evidente, alejando inversiones que generan empleo; frente a todo esto, es fundamental actuar con responsabilidad", apuntó. Y también avisó que lo acordado con el FMI traerá consecuencias sociales. "Esperamos letra chica del AJUSTE acordado con el Fondo", ironizó.

A poco de difundirse la novedad, la mesa nacional de JxC emitió el siguiente comunicado: