Con reservas, Cornejo consideró "buena noticia" el acuerdo con el FMI

Todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia. Se podría haber evitado un año de angustia pero la obsesión por el relato del kirchnerismo nos perjudicó a todos. Ahora tenemos que ver la letra chica del acuerdo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 28, 2022

Se anticipó así Cornejo a la reunión virtual que los principales referentes de Juntos por el Cambio mantendrán para acordar una postura unificada tras el anuncio del Gobierno.

Horas antes, Cornejo había criticado al Gobierno nacional en una radio porteña, bajándole el tono al impacto que tiene para la economía nacional el préstamo por u$s 44.500 millones que tomó el gobierno de Mauricio Macri. El ex gobernador de la provincia aseguró que "las deudas no se pagan, se rollean" -es decir, se reprograman para adelante, buscando mejores condiciones de pago-.

Por otra parte, aseguró que la gestión de Alberto Fernández no "estaba generando la credibilidad suficiente de que va a pagar".

Lo que el senador radical por Mendoza señaló es que "el préstamo no es impagable", pero que sí lo hubiese sido si no se llegaba a un acuerdo con el FMI, porque esto hubiera obligado a la Argentina a tener que desembolsar u$s 19.000 millones este año.

La letra chica del acuerdo con el FMI

Si bien Cornejo se refirió en su tuit a que "hay que leer la letra chica", todo parece indicar que esta vez, el FMI no se meterá en algunos aspectos que implicarían ajuste. Estos son, por ejemplo, la exigencia de realizar una reforma laboral y cambios en las jubilaciones.

Por su parte, el Gobierno nacional debe abonar este viernes, antes de las 14 horas, u$s 730 millones, que corresponden a los intereses de la deuda. Esto para poder continuar con las negociaciones.