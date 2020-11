Para Felipe Solá fue un éxito lo de Alberto Fernández en el G20

Expresó que en el encuentro desarrollado el fin de semana pasado el Gobierno Nacional "no buscó fotos", sino "reafirmar" la necesidad de un "Fondo Solidario Global", planteado por el Presidente en la Cumbre Extraordinaria de Líderes del G20 sobre la Covid-19, que se realizó el 26 de marzo pasado.

"Hubo allí una actitud honesta que no pasa por la sumisión sino por decir lo que uno piensa, sostenerlo y verlo reproducido en el tiempo. Es una actitud que se debe valorar", completó el jefe de la Cancillería argentina.

Al disertar en el encuentro que se inició este miércoles y que finalizará el viernes bajo la premisa de constituir un espacio para contribuir al "diseño de políticas de Estado", el canciller se refirió además a la agenda interna Mercosur, el eventual acuerdo con la UE, como también a la Cuestión Malvinas, la integración de América Latina, y la necesidad de retornar al multilarealismo.

No puede haber un mundo creíble sin multilateralismo, sin una OMC que sepa mediar, contener y hacer cumplir reglas, si no es la ley de la selva y el reemplazo del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump impulsa la idea de bajar el nivel de hostilidades y salir de la ley de la selva en todos los órdenes, especialmente en el comercial No puede haber un mundo creíble sin multilateralismo, sin una OMC que sepa mediar, contener y hacer cumplir reglas, si no es la ley de la selva y el reemplazo del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump impulsa la idea de bajar el nivel de hostilidades y salir de la ley de la selva en todos los órdenes, especialmente en el comercial

Solá reivindicó además el planteo que la Argentina hizo en abril pasado ante el Mercosur, sobre que "no había que acelerar acuerdos de libre comercio con potencias industriales como Corea, El Líbano, Singapur, Canadá e Israel, entre otros".

Recordó que "Nosotros dijimos: ' seguir hablando y analizando lista de productos, sí', 'acelerar no', porque estábamos al comienzo de la pandemia (de coronavirus) y no sabíamos qué economía íbamos a tener".