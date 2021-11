Para Emir Felix, el intendente Righi podría ser el nuevo conductor del peronismo mendocino

Que hay que cambiar y dar un giro de 180 grados fue la conclusión a la que llegaron la mayoría de los dirigentes el domingo 14 de noviembre, incluyendo a Anabel Fernández Sagasti, conductora de los pasos del PJ local y cara principal de las últimas dos elecciones. Fue ella quien al día siguiente definió que para el 2023 "sería una más" y Emir Félix tomó sus palabras al pie de la letra.

"Evidentemente Anabel está muy ligada a Cristina (Fernández de Kirchner). Tenemos que pensar en encontrar el modo de ser más competitivos", analizó Félix en una entrevista con el programa Séptimo Día, que se emite por El Siete.

"Anabel ha dado un gesto muy claro en el que planteó el hecho de abrir los espacios para que el peronismo se reconfigure", expresó. El peronismo mendocino tiene que abrirse al diálogo y la convocatoria, consideró Félix quien, si bien dijo que "no se puede arrancar poniendo candidatos", también se prendió en un juego periodístico y nombró al intendente de lavalle, Roberto Righi, como una de las personas con capacidad "para llevar adelante el espacio que Anabel hoy está cediendo".

Félix busca atraer a aquellos peronistas que se vieron excluídos, los que no acompañaron en las elecciones pasadas, sea porque crearon su propio espacio y compitieron por fuera o porque directamente no los eligieron. "Estrechamos demasiado y nos encolumnamos detrás de un Gobierno nacional al que no le fue bien", opinó uno de los llamados caciques peronistas.

Está a las claras que no les fue bien, por eso, si quieren conquistar nuevamente a los que les dieron la espalda, para Félix hay que desligarse del Gobierno nacional si hiciera falta; dejar de identificarse tan fuertemente con las políticas nacionales, que muchas veces están centradas en Buenos Aires y cambiar a una fórmula "más mendocinista" en el que el mensaje para el mendocino sea claro.

En ese camino no la ve a Anabel Fernández Sagasti y ya empiezan a barajarse nombres de cara al 2023. Si bien Emir Félix busca ser cauteloso y dejar las candidaturas para más adelante, no niega que se encolumnaría detrás de Righi si sus compañeros lo eligieran como referente para las próximas elecciones.