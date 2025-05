Omar Palermo sobre las penas mínimas: "Poco puede hacer el juez si el 80% de los juicios son abreviados"

detenido asalto quiosco delincuente.jpg Robó y golpeó a la empleada de un kiosco. Fue imputado por robo simple. Omar Palermo, juez de la Suprema Corte, opinó sobre penas mínimas y máximas.

“Los hechos graves tienen que ser llevados a juicio. El juicio abreviado es para los delitos que no son tan determinantes. Los homicidios, los abusos sexuales graves necesitan de un juicio y no de un acuerdo procesal, no solo para una pena mayor si corresponde, sino también por si hay que aplicar una pena menor”, expresó el juez de la Suprema Corte.

Penas mínimas y máximas, la disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial

“El juicio es un juicio. Las penas tienen que ser las que corresponden, según lo que hizo el imputado. Ni más que lo que hizo, ni menos que lo que hizo”, expresó Omar Palermo en el diálogo radial; metiéndose en la polémica por el pedido de “penas más duras” que no solo hizo el gobernador sino también la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

“Hay un sistema para la determinación de la pena, para la imputación del delito, y un sistema de teoría del delito que dice cómo se impone y se fundamenta una pena. La ley dice qué dimensiones hay que tener para aumentar o para bajar la pena. El juez debe imponer la pena que le corresponde al acusado por lo que hizo. Fuera de eso, la actuación del juez solo influye de manera mediata en la seguridad”, retrucó el juez de la Corte a Cornejo, que pidió que sean “corresponsables” de la misma.

“Me parece que la prevención es una tarea del Poder Ejecutivo y la represión o la retribución o la mirada al pasado es una tarea del juez. Creo que es que hay que distinguir cuál es la tarea del Poder Judicial y cuál es la tarea del Ministerio Público Fiscal: el Ministerio Público Fiscal tiene una Policía Criminal, que puede acompañar la que ofrece al gobierno. Y el Poder Judicial no tiene esa Policía Criminal”, explicó sobre el reparto de tareas y responsabilidades.

Así, lo que el Poder Judicial debe hacer, según dice Omar Palermo es “juzgar los hechos que le tocan e imponer las penas lo más justas posibles de acuerdo a lo que establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia”.

Los fiscales como eje del proceso penal

En el análisis del juez supremo, el sistema de justicia “se ha adaptado bastante a la política impuesta al sistema penal a través del Ministerio Público Fiscal”.

Y en ese sentido ejemplificó que hubo una evolución de las libertades condicionales durante la etapa de ejecución: “Prácticamente la gente se va con la pena cumplida. No se está siguiendo el régimen progresivo de la pena. Las personas cumplen el total del tiempo de prisión; no hay libertades previas”.

mercedes rus ministra de seguridad.jpg Mercedes Rus, ministra de Seguridad. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

E insistió en que es el fiscal el que, en definitiva, decide el futuro del proceso. “El Poder Judicial no está haciendo algo que sea contrario a lo que quiere el fiscal. La centralidad del fiscal es lo que está marcando el rumbo del proceso”.

Y en cuanto a la tarea del juez, repitió: “No pasa que el Poder Judicial (los jueces) esté actuando por debajo de lo que le corresponde. En la parte inicial o hasta la condena en hay una acción de la parte acusatoria y una resolución de la justicia; y cuando el condenado empieza a recuperar la calle, se presenta otra gran problemática, que hemos abordado y enfocado”.

En esos casos, las estadísticas demuestran “que las detenciones han aumentado enormemente. Hay alrededor de 6.700 personas privadas de libertad. Hay más detenidos. Hay menos libertades. Claramente que se cumple con la pena”.

Pero también, dijo, sería necesario un sistema que le dé la posibilidad de socialización al sujeto: “Es importante que el sistema logre la mejora de la persona que está cumpliendo la pena. Eso no se está logrando”, expresó Omar Palermo.