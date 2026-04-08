Oficialismo y aliados alcanzaron el quórum y se debate la reforma de la Ley de Glaciares

La Libertad Avanza y los bloques aliados consiguieron quórum este miércoles para abrir la sesión en la Cámara de Diputados y tratar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.
La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por los libertarios, UCR, PRO, Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores de Provincias.
La reforma de esta norma ya cuenta con media sanción de Senadores por lo que de aprobarse en la Cámara Baja será ley. Luego de más de una hora de tratar lo que se denomina "cuestiones de privilegio", poco antes de las 16.30 se inició el debate por la Ley de Glaciares.
Como se esperaba, antes del inicio del debate propiamente dicho por la Ley de Glaciares, desde sectores de la oposición plantearon el tratamiento de temas relacionados con hechos de supuesta corrupción que salpican al gobierno nacional, tanto en la relacionado con el caso $Libra como los escándalos atribuidos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En el inicio de la sesión, las diputadas de izquierda Romina del Pla y de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, fracasaron en su intento de tratar sobre tablas sendos proyectos para repudiar la decisión del gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.
Posteriormente, el diputado de UxP Eduardo Valdés propuso que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero su iniciativa fracasó, ya que no obtuvo el respaldo de los dos tercios de los votos.
Incidentes afuera del Congreso
Una persona fue detenida por los incidentes se registraron entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.
El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes con el objetivo de que no permanezcan en la zona del Congreso.