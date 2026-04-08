Oficialismo y aliados alcanzaron el quórum y se debate la reforma de la Ley de Glaciares

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Como se esperaba, antes del inicio del debate propiamente dicho por la Ley de Glaciares, desde sectores de la oposición plantearon el tratamiento de temas relacionados con hechos de supuesta corrupción que salpican al gobierno nacional, tanto en la relacionado con el caso $Libra como los escándalos atribuidos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el inicio de la sesión, las diputadas de izquierda Romina del Pla y de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, fracasaron en su intento de tratar sobre tablas sendos proyectos para repudiar la decisión del gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de UxP Eduardo Valdés propuso que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero su iniciativa fracasó, ya que no obtuvo el respaldo de los dos tercios de los votos.

represion policial en buenos aires La Policía y manifestantes contra la Ley de Glaciares protagonizaron incidentes. Foto: Noticias Argentinas

Incidentes afuera del Congreso

Una persona fue detenida por los incidentes se registraron entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes con el objetivo de que no permanezcan en la zona del Congreso.