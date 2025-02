El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner había mostrado su disconformidad con el proyecto en sus redes sociales. "No hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia", declaró en sus redes sociales la semana anterior a votar, porque en la sesión no hizo uso de la palabra.

Noticia en desarrollo...