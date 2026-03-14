"Nos ven como una plaza segura": Cornejo cerró su gira por Nueva York con la mira puesta en inversiones mineras

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El foco, el sector extractivo minero

Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en el sector extractivo: la delegación mendocina se reunió con autoridades de First Quantum Minerals, una de las firmas líderes en producción de cobre a nivel mundial, para exponer el potencial minero de la provincia.

"Mendoza pudo mostrar sus potencialidades en turismo, minería y petróleo, tanto convencional como no convencional", afirmó el gobernador al cierre de la misión.

Según el mandatario, los inversores valoraron la seguridad jurídica local. "En varias reuniones reconocieron que la provincia ha hecho bien las cosas; nos ven como una plaza segura y estable para desarrollar proyectos", subrayó.

Alfredo Cornejo, junto a Milei y la comitiva de los gobernadores en Argentina Day La comitiva oficial del presidente Javier Milei incluyó a 10 gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Atracción de las empresas "juniors"

La ministra Latorre destacó la sintonía entre el gobierno nacional y las provincias en la estrategia de crecimiento, resaltando la ambición de que Mendoza se convierta en un hub financiero para la región andina.

En la misma línea, Sebastián Piña explicó que desde Impulsa Mendoza se trabajó para atraer tanto a las grandes operadoras como a las empresas "juniors" dedicadas a la exploración, buscando dinamizar la economía local a través de la logística y los proveedores.

Para el legislador Lisandro Nieri, la relevancia de la Argentina Week radica en que el país vuelva a figurar en la agenda del inversor global. "Es fundamental que hayamos podido exponer los logros de estos dos años y hacia dónde vamos", señaló el exministro de Hacienda.

Con esta gira, Cornejo apuesta a una estrategia de largo plazo que requiere "continuidad" para transformar el interés de Wall Street en desembolsos concretos para la matriz productiva mendocina.