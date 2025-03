"No hay ninguna posibilidad de que Cristina vaya presa", dijo el abogado de la ex presidenta

Cristina Kirchner.jpg La posbilidad de que Cristina Kirchner vaya presa ocupa la agenda política nacional por estas horas.

Los argumentos del abogado de Cristina Kirchner

En conferencia de prensa desde la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, Berarldi sostuvo que los jueces "no pueden tomar una posición acusadora como ocurrió en este expediente. Se deben corregir cuestiones de la fundamentación de la sentencia dado que carece de fundamentos jurídicos".

En el juicio se demostró, sin dudas, que ella, en primer lugar, no había asignado fondos de manera discrecional a ninguna provincia, porque esa es una decisión que surge de las leyes de presupuesto y que vota el Congreso

El abogado sumó que "en lo que se refiere específicamente a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está más que definido que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner jamás había tomado ningún tipo de atribuciones".

No solamente por cuestiones fácticas: todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ninguna intervención, porque se trata de fondos que se manejan desde un órgano que es autárquico como es la Dirección Nacional de Vialidad y, además, que se ejecutan en un órgano que es provincial, respecto de la cual la presidenta no tiene ningún tipo de incidencia, ni puede tenerla