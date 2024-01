Nieri estimó que gracias a los últimos cambios, Milei conseguirá la media sanción de la Ley Ómnibus

►TE PUEDE INTERESAR: Los gobernadores de JxC analizan los cambios en la Ley Ómnibus y vuelven a reunirse

lisandro nieri ley omnibus 1.jpg

Cambios en la Ley Ómnibus

Este domingo les llegó a los diputados y gobernadores el texto nuevo de la Ley Ómnibus. Una "versión sin la parte fiscal y, por sobre todo, considerando puntos que observamos en el dictamen de mayoría".

Esas modificaciones se incorporarán a ese despacho el miércoles durante la sesión.

Para Nieri, estas variantes "descomprimen mucho el proyecto porque había muchos puntos complejos en el capítulo fiscal, sobretodo lo relativo a la fórmula por la movilidad jubilatoria".

Así, ahora quedaron 386 artículos más los anexos. "Se recortó mucho y se dejaron de lado temas que no eran urgentes y que no requerían su tratamiento durante sesiones extraordinarias", explicó el diputado mendocino y ex ministro de Hacienda de Mendoza.

Ley bases - Version 28.01.pdf

Apoyo desde Mendoza

"Todos los presidentes contaron con facultades extraordinarias e incluso creo que hasta en lo fiscal había herramientas que pensábamos que debía tener", dijo sobre las emergencias que se dictarán en caso de aprobarse la ley. De las originales, que eran 11, finalmente quedarían 7, sin la fiscal. "Ahora no sé cómo lo hará el gobierno, probablemente lo deje para otra ley en el futuro cercano", expresó sobre las que quedaron pendiente.

Nieri afirmó que el espíritu con el que está trabajando parte del radicalismo es con el de darle a Milei "herramientas para poder gobernar a un país complejo".

"Y hay que destacar la falta de autocrítica del kirchnerismo, que hizo en cuatro años un gobierno nefasto", dijo también.

Desde el oficialismo advirtieron que buena parte del ajuste lo tendrán que hacer las provincias. Sobre ello, Nieri dijo: "Estoy 100% de acuerdo que hay que ordenar las cuentas públicas. Si Argentina sigue atacando las consecuencias y no las causas, los resultados serán los que nos llevan a esta situación actual y tenemos la inflación corriendo hacia el 300% anual. El diagnóstico del gobierno es absolutamente adecuado.

Dicho eso, las formas de lograr el resultado (5 puntos de déficit fiscal) pueden ser distintas: si se pone un impuesto que recaude ese 5%, no estaré de acuerdo; si lo que se plantea es bajar gasto por 3 puntos y otros 2 con mayores recursos, sí. Pero ahora, si esos 3 puntos de reducción de gastos se logran suspendiendo la movilidad jubilatoria, no lo compartimos", explicó.

"Nosotros decimos que hay otros sectores que pueden hacer mayores esfuerzos. Tampoco puede caer el 100% del esfuerzo en las provincias por ejemplo".