Negocian la domiciliara de Cristina Kirchner y piden seguridad por la convocatoria de la marcha del miércoles

Captura La Campora Cristina Kirchner.JPG

La seguridad en el centro del debate por la detención de Cristina Kirchner

La semana pasada los abogados de Cristina Kirchner pidieron que la exmandataria pudiera cumplir la condena en prisión domiciliaria, en su departamento en el barrio porteño de Monserrat, alegando cuestiones de seguridad por su rol de dos veces jefa de Estado y una vez vicepresidenta, y recordó que en 2022 sufrió un intento de homicidio.

Este martes serán los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola quienes dictaminen sobre el pedido de prisión domiciliaria.

Desde el Gobierno ya deslizaron que no solo veían con buenos ojos la prisión domiciliaria sino también que se evite el papeleo en Comodoro Py. “ Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin la que ex presidenta tenga que concurrir hasta los tribunales. Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el canal de noticias A24.

Convocan a la “caravana del millón” para acompañar a Cristina Kirchner

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las referentes del kirchnerismo bonaerense había confirmado este lunes su presencia en la “caravana del millón” del próximo miércoles en apoyo a Cristina Kirchner y aseguró que los militantes “van a ir y volver” de los tribunales de Comodoro Py “acompañando” a la ex presidenta.

“Donde Cristina esté, ellos estarán” porque “es inocente y está cumpliendo una condena ilegal” sin un juicio justo, dijo en una entrevista Radio Splendid.

Cristina Kirchner en su primer discurso en la puerta del PJ nacional tras conocerse el fallo de la Corte que ratificó su condena. Foto CFK X.jpeg

En la noche del domingo, la intendenta de Quilmes participó de la misa ecuménica oficiada por los curas de Opción por los Pobres en la esquina de la casa de la ex mandataria, donde pidieron “por la dignidad” que le está siendo “arrancada” al pueblo desde hace diez años, “cuando Cristina dejó el gobierno”.

“En ella se expresa el proyecto histórico del peronismo de independencia económica, soberanía política y justicia social. Cristina representa la fuerza de Argentina. Los argentinos y argentinas la acompañan porque ella los acompañó siempre. Por eso, contra cualquier operación e intento de desinformar, el miércoles, vamos a reventar las calles para acompañarla a Comodoro Py y hasta que vuelva a su casa”, concluyó.

Los representantes de la CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, sostuvieron que marcharán acompañando a Cristina Kirchner “en contra de la proscripción” y, al igual que ATE, propusieron el cese de actividades. “El intento de avanzar con la proscripción de Cristina es un capítulo más en la historia del revanchismo y del odio de las clases dominantes, pero el pueblo siempre vuelve”, indicó Yasky.

Juan Grabois, líder de Patria Grande, comentó días atrás, en sus redes sociales, que “se consumó el golpe judicial” que “degrada” la democracia y que provoca que el pueblo se encuentre “privado de elegir a la mejor presidenta” de la Argentina “después de (Juan Domingo) Perón”, sin embargo, destacó que ve a la ex mandataria “con actitud de estadista, de patriota y de militante”. “Si algunos de nosotros logramos la mitad de la fuerza, inteligencia y coraje que ella tiene, una Argentina Humana está a la vuelta de la esquina”, expresó.