Natalio Mema reveló que la auditoría de la UNCuyo permitirá crear incentivos para los estatales

Natalio Mema1.jpg Natalio Mema analizó los alcances de la auditoría de la UNCuyo.

Natalio Mema dijo que hay que premiar a los estatales que presten mejor servicio público

El ministro de Gobierno, Natalio Mema fue entrevistado en Radio Nihuil por Rosana Villegas en el programa No Tenés Cara. En primer lugar pidió "recordar que cuando empezamos no podíamos pagar los sueldos. Estábamos en una situación crítica en la que no lográbamos cumplir con los acreedores. Por eso desde hace 8 o 9 años que venimos analizando la planta de trabajadores estatales".

"Veníamos de una situación compleja -continuó- e incluso trabajamos junto con los gremios para hacer un ordenamiento".

Mema puntualizó que se "debe tener en cuenta que cuando se habla de empleados públicos, una cosa es la Nación, otra los municipios y otra distinta la Provincia".

El ministro detalló que "de los 92.500 empleados que tenemos, el 90% está compueesto por policías, penitenciarios, médicos, enfermeros, docentes y celadores. Una parte tiene el Poder Juidicial y otra, muy chiquita, es la que gente imagina como el empleado público que realiza trámites o que está detrás de la burocracia".

Y amplió: "Cada una de esas prestaciones tiene diferentes regímenes que se han ido modificando por acuerdos paritarios o por leyes complementarias".

UNCuyo.jpg La UNCuyo está haciendo la auditoría sobre la planta de empleados públicos.

La auditoría de la UNCuyo

El funcionario explicó que "lo que queremos y por eso pedimos asistencia de la UNCuyo abarca dos aspectos:

"Primero, que sea alguien de afuera el que analice cada una de las paritarias que modificaron normas. Así se podrá tener un régimen claro de incentivos y que la plata vaya a quien preste mejores servicios públicos, lo que es un beneficio directo para la ciudadanía. Para esto debemos tener un panorama bien claro de licencias, sanciones y beneficios por productividad".

"Segundo, al hacerlo la UNCuyo, vamos formando profesionales vinculados desde la casa de estudios, que ya tienen conocimientos previos para porder seguir con este orden que estamos llevando adelante respecto del empleo público en general".

Natalio aseveró: "Venimos de ordenar el gasto y ahora estamos metiéndonos con la productividad. Lo vamos a hacer junto con los gremios pero nosotros queremos tener un norte al cual seguir y un ordenamiento jurídico que nos avale. Es que muchsa veces perdemos juicios cuando disponemos cesantías por un error administrativo que se ha cometido".

"Es claro -sumó- que el empleado con mejor productividad va a prestar mejores servicios al ciudadano. En realidad todo los empleados públicos tienen ese fin, directamente o indirectamente, de lograr mayor productividad".

Concretamente respecto a premiar a los trabajadores dijo: "Crear un incentivo económico a la prestación de servicio es parecerse cada vez un poco más a lo que pasa en cualquier empresa, negocio o comercio. Es a lo que queremos llegar, por supuesto sin vulnerar derechos adquiridos ni el estatuto del empleado público. Para eso necesitamos evaluar la capacidad de cada una de las personas y el rendimiento".

La auditoría ya comenzó con un informe preliminar. Empezó con la Administración Central y seguirá el análisis integral del estatuto docente y el régimen de la sanidad. No está contemplada la Policía.

Natalia Mema y el ejjemplo del Metrotranvía

Mema cerró con el repaso de lo que sucedió en la Sociedad de Transporte Mendoza: "Había 486 empleados y se perdían 300.000 dólares por mes. Tenía troles con más de 30 años de antigüedad y había perdido dos millones de pasajeros. Hoy tiene la mitad de trabajadores, de 73 delegados quedaron 3 y se está invirtiendo en el Metrotranvía, con mejores servicios y vehículos eléctricos, todos avances con la mitad de las personas que había antes".

"Algunos se jubilaron, hubo retiros voluntarios y otros se reorganizaron en otras reparticiones. Y con esos 300.000 dólares que teníamos de cargas invenrtimos en mejores del servicio", concluyó Natalio Mema.