Natalio Mema cuestionó a la Nación por la distribución de subsidios y comparó su gestión con la de Paco Pérez

En el inicio de la charla entre el secretario de Servicios Públicos de Mendoza y los periodistas Carina Scandura y Carlos Hernández, se abordó el vigente tema de la segmentación tarifaria para la energía, gas y electricidad, y se le consultó si ya hay cifras de los descuentos en las facturas.

Sin definiciones sobre la segmentación tarifaria de la energía

“Todavía no hay no tenemos ninguna definición porque no nos han mandado los cuadros tarifarios. Lo que sí han definido es que lo que van a enviar son las subas a partir de septiembre y octubre. La semana que viene enviarían la información definitiva con los padrones con cada uno de los usuarios, para ver cómo se va a aplicar en base a la segmentación que ha definido el gobierno nacional. Apenas la tengamos la va a procesar el EPRE y va a dar la información bien precisa para que los usuarios puedan acceder y saber detalladamente cuál va a ser su situación de cara al costo de la energía", explicó Natalio Mema.

Luego agregó: "Lo que pasa es que ha habido muchos cambios. Desde que ellos (gobierno nacional) anunciaron la segmentación han pasado tres ministros, entonces han ido cambiando las directivas que han establecido para esta segmentación el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad). Tenemos competencia respecto a la regulación eléctrica, pero en ninguno de los referidos al gas".

Disparidad en el reparto de subsidios al transporte

Respecto a si se llegó a un acuerdo sobre los montos que envía Nación como subsidios para el transporte público, el secretario señaló: “Ahí no es que haya un acuerdo, sino que administrativamente para recibir los fondos nosotros tenemos que firmar un acuerdo que es la norma mediante la cual la Nación nos transfiere la plata de los subsidios. Así se viene haciendo desde hace cuatro años".

Consciente de la crisis que ha obligado al gobierno que encabeza Alberto Fernández a realizar duros recortes presupuestarios, Mema explicó: "Nosotros estamos terminando de recibir la plata de junio, no hemos recibido la plata de enero. Es una situación general en todo el Interior del país, no sólo con Mendoza; de hecho, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), que tiene el 100% del subsidio nacional, hace 10 días que tiene restricciones de transporte a la noche. Hace 10 días que desde las 22 no tiene transporte en el Área Metropolitana, aún con este 100% de subsidio del estado Nacional".

tren de pasajeros trenes argentinos (3).jpg Mema destacó la disparidad de la distribución de subsidios, e indicó que el déficit de la empresa Trenes Argentinos, para sus servicios en el AMBA, triplica lo que recibe todo el Interior para el transporte automotor. Foto: Trenes Argentinos

Respecto a los subsidios, en metálico, para el AMBA, Mema destacó que “solamente para el transporte de colectivos, reciben $18.500.000.000 por mes, más $1.000.000.000 de subsidio para el combustible”. Y luego agregó que "a esto hay que sumarle trenes, donde sólo el déficit anual de Trenes Argentinos, es el triple de lo que recibe en total todo el Interior para subsidio de transporte automotor. Asciende casi a los $100.000.000.000 anuales".

A modo crítico, el funcionario de Rodolfo Suarez disparó: "Desde el gobierno nacional, para hacer los ajustes porque no cierran los números, lo más fácil es hacer lo que se está haciendo. Quizá esto requiera hacer una tarea más compleja en ajustar aquellos bolsones deficitarios del Estado, como son estas empresas como Trenes Argentinos, tal como lo hicimos nosotros en la provincia de Mendoza".

Comparó su gestión con la de Paco Pérez

Comparando lo realizado por su gestión con lo que está haciendo el gobierno de la Nación, indicó: "Nosotros cuando asumimos en la Empresa Provincial de Transporte, esta perdía 300.000 dólares por mes, tenía 486 empleados, 30 vehículos con 30 años de antigüedad de promedio. Esto se revirtió, y hoy esta empresa no recibe un solo peso del Estado (provincial) que no sea lo que corresponda a sus kilómetros recorridos".

"Pasó lo mismo con AYSAM, que se enviaban en 2015 $120.000.000 anuales para pagar los sueldos. Esto se cambió, se dio tarifa, hoy cada peso que sale el Estado se destina a obras para mejorar el servicio", sumó a modo de ejemplo.

Para finalizar dijo con firmeza: "Claramente esos procesos llevan más tiempo y son un poco más dolorosos. Pero cuando al ajuste lo ve en el transporte del Interior, sin dudas que impacta en los desfiles de menor ingreso de la población, que son quienes utilizan más el transporte público".