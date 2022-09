Marcelino Iglesias contó que desde la Nación le ratificaron que avanza el Procrear de Guaymallén

Apenas un día antes, en diálogo con el programa de Primeras Voces, Iglesias se había quejado de la incertidumbre total que había sobre el futuro del desarrollo urbanístico del Procrear II, previsto para hacerse en Buena Nueva.

Su temor porque se se frenaran esas viviendas se debía a que el ministerio de Economía decidió recortar el Presupuesto Nacional en unos $128.000 millones ajuste que impactó sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Productivo (-$70.000 Millones), en Educación (-$50.000 Millones) y en Desarrollo Territorial y Hábitat (-$50.000 Millones).

Ese recorte, leían desde Mendoza, podría verse reflejado tanto en el Procrear de Guaymallén como en la construcción de jardines maternales que la Nación preveía hacer en la provincia.

"Estamos en una incertidumbre total sobre ese Procrear porque nosotros consultamos a los interlocutores que tenemos en Nación y unos dicen que sí se cayó, otros que no y otros que ni. Yo creo que no quieren pagar el costo de decir que no se hace. Esa obra está licitada y lo último que supimos es que se le pidió a la empresa que ganó la licitación que mejorara la oferta que creo que era de unos $7.000 millones", había remarcado el martes el jefe comunal de Guaymallén.

procrear II sorteo resultados.jpg El proyecto del Procrear II planificaba construir 504 casas en un predio que cedió el INV en la zona de Buena Nueva, en Guaymallén.

Sin embargo, sus temores se cayeron con la llamada que recibió este jueves en donde se le confirmó que esas 504 casas que financiará el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y ejecutará el Banco Hipotecario en un terreno que cedió el Instituto Nacional de Vitivinicultura, avanzan en el tiempo previsto.

Ahora cuando se conozca la mejora en la oferta de la empresa que ganó la licitación, la comuna de Guaymallén aportará la factibilidad de los servicios de Aysam, Edemsa y Ecogas y costearía también obras complementarias, en ese predio comprendido entre las calles Tirasso y Los Parrales en Buena Nueva.

Ese proyecto inmobiliario de Procrear II se conoció en marzo pasado cuando lo anunció en Mendoza el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, en representación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien trajo la noticia de que se harían dos nuevos desarrollos urbanísticos en la provincia, uno en Ciudad y el otro en Guaymallén.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez acordó con Nación por los subsidios al transporte, pero aún espera pagos de julio

Qué pasará con la construcción de jardines maternales

Cuando se conoció del recorte del presupuesto nacional, en el ministerio de Infraestructura que comanda Mario Isgro se encendieron las alertas por el futuro de algunos jardines maternales que en principio financiaría la Nación y que ahora podrían tambalear ya que el ajuste se vería también en la reducción en las transferencias de capital de los Programas "Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles" e "Infraestructura y Equipamiento Escolar", los cuales se reducirían en unos $ 20.000 Millones.

Para conocer en detalle el alcance de ese recorte el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos presentó un pedido de informe al Ejecutivo.

Sobre ese recorte puntual, el intendente de Guaymallén aseguró que tres jardines maternales que estaban previsto hacer en su comuna se concretarán con fondos que aportaría la provincia.

"El ministro (Mario Isgro) me acaba de confirmar que la provincia llamará a licitación para hacer esos 3 jardines maternales que entre comillas iban a ser financiadas por la Nación. Lo que me dicen es que como no tienen las certezas de que esos fondos lleguen, la provincia va a cubrir esos fondos", ratificó el jefe comunal.

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Bermejo acusó a Rodolfo Suarez de discriminar a las comunas del PJ con fondos para obras