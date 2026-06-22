Nación aprobó una guía de control para regular la Inteligencia Artificial en el Estado

El uso de IA en dependencias estatales es un hecho. Pero, ¿es una práctica segura?

El objetivo central de la normativa es garantizar que cualquier algoritmo o sistema inteligente que se use en la administración pública se alinee con los objetivos estratégicos, cumpla con la normativa vigente y respete de manera estricta los principios de integridad, transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.

Esta nueva guía no funciona de manera aislada, sino que complementa y profundiza el marco regulatorio ya existente para el control del Estado. En este sentido, se acopla a la Resolución SIGEN N° 172/2014, referida a las Normas Generales de Control Interno alineadas con las buenas prácticas internacionales del Marco COSO, y a la Resolución SIGEN N° 87/2022, de Normas de Control Interno para Tecnología de la Información.

Al unificar estos criterios, las auditorías de la SIGEN, las Unidades de Auditoría Interna y la propia Auditoría General de la Nación (AGN) contarán con parámetros claros para evaluar el gobierno de datos, la seguridad informática y la delimitación de responsabilidades de quienes programan o implementan estos sistemas de inteligencia artificial.

Los cinco pilares para controlar la inteligencia artificial en el Estado

La Resolución SIGEN N° 87/2022 es el pilar normativo fundamental sobre el cual se estructuró la nueva guía de inteligencia artificial. Aquella resolución adaptó los controles a la era de la transformación digital y hoy se destacan cinco puntos clave que sirven como base operativa e institucional para regular los algoritmos públicos:

Planificación estratégica y alineación presupuestaria: cualquier desarrollo tecnológico debe contar con un Plan Estratégico de TI alineado con el presupuesto. Un algoritmo no puede implementarse como un experimento aislado, sino bajo un estricto control administrativo.

cualquier desarrollo tecnológico debe contar con un Plan Estratégico de TI alineado con el presupuesto. Un algoritmo no puede implementarse como un experimento aislado, sino bajo un estricto administrativo. Gobernanza de datos y arquitectura de la información: establece pautas obligatorias sobre el flujo de datos. Como la tecnología se alimenta y entrena con datos, las reglas fijadas sobre la calidad y el origen de esa información son la base para que los sistemas funcionen de forma legítima .

establece pautas obligatorias sobre el flujo de datos. Como la tecnología se alimenta y entrena con datos, las reglas fijadas sobre la calidad y el origen de esa información son la base para que los sistemas funcionen de forma . Seguridad de la información y gestión de proyectos: introduce un marco robusto para las Políticas de Seguridad. Los sistemas inteligentes presentan vulnerabilidades críticas, por lo que los controles previstos actúan como la primera capa de defensa informática indispensable.

introduce un marco robusto para las Políticas de Seguridad. Los sistemas inteligentes presentan vulnerabilidades críticas, por lo que los controles previstos actúan como la primera capa de informática indispensable. Ciclo de vida del software: regula el control sobre el desarrollo, mantenimiento o adquisición de software, ya sea propio o de proveedores privados. El proceso debe respetar estándares para garantizar la transparencia y evitar el fenómeno de la "caja negra".

regula el control sobre el desarrollo, mantenimiento o adquisición de software, ya sea propio o de proveedores privados. El proceso debe respetar estándares para garantizar la transparencia y evitar el fenómeno de la "caja negra". Monitoreo continuo y auditoría interna: fija los procedimientos de fiscalización permanente. Como el sistema aprende y evoluciona con el tiempo, este monitoreo continuo permite vigilar que un algoritmo no sufra desvíos éticos o técnicos imprevistos.

El impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública y los ciudadanos

Con la implementación de esta medida, la Argentina busca posicionarse a la vanguardia regional en materia de gobernanza tecnológica dentro del sector público. Para los funcionarios y los diferentes organismos del Estado, la guía funcionará principalmente como una hoja de ruta técnica para incorporar innovación sin desatender la seguridad jurídica en sus procesos administrativos.

Casa Rosada busca posicionarse en la batalla geoestratégica vinculada al uso de la inteligencia artificial. Imagen ilustrativa.

Por otra parte, para el ciudadano común, la normativa promete una mayor garantía de que los sistemas automatizados del Estado resguardarán sus datos personales de manera segura. Asimismo, asegura que estas herramientas se utilizarán bajo estrictos estándares éticos, evitando sesgos o fallas de control en la gestión cotidiana de los servicios públicos digitales.

En resumen, la Resolución 87/2022 construyó el suelo operativo sobre el cual la nueva guía de 2026 edifica el control específico para que la inteligencia artificial no opere al margen de la rendición de cuentas del Estado.