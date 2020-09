Muchas chicanas en el primer debate entre Trump y Biden

Intensos cruces por el coronavirus y los impuestos de Trump

Los cruces más intensos se dieron alrededor del sistema de salud y la estrategia oficial contra la pandemia, en tanto, Trump debió responder por la reciente investigación de The New York Times, diario que publicó que el actual presidente pagó apenas 750 dólares por año cuando ya se desempeñaba como jefe de Estado.

Sobre esta última cuestión, el moderador le preguntó directamente al candidato republicano: "¿Nos dirá cuánto pagó en impuestos federales en 2016 y 2017?"; a lo que Trump respondió "millones".

Biden rechazó esa afirmación y remarcó que su adversario político "paga menos impuestos que los que paga una maestra" y agregó que el mandatario tiene "ventajas fiscales".

Ante ese cruce verbal, la máxima autoridad de los Estados Unidos lanzó un contraataque al señalar: "En 47 meses de gestión hicimos más que tú en 47 años".

Trump remarcó que su afirmación sobre los millones pagados en impuestos se reflejará "tan pronto como terminen la auditoría".

"He pagado millones de dólares en impuestos a la renta, 38 millones en un año, 27 millones el otro año. Lo van a ver tan pronto como terminen la auditoría", dijo Trump, que de este modo salió al cruce de un reporte del periódico New York Times que indicó que en 2016 y 2017 solo pagó US$ 750 de tributos federales.

Por su parte, Biden lo acusó de haber pagado esa cantidad únicamente de dólares en impuestos y enfatizó que "a los multimillonarios les ha ido muy bien" con la pandemia de coronavirus que afecta a Estadps Unidos.

Para reforzar la atención sobre este tema, horas antes de que el debate comenzara, el candidato demócrata presentó su declaración de impuestos en regla.

Respecto al manejo sanitario de pandemia, Biden aseguró que miles de personas podrían haber sobrevivido si Trump no estuviera en la Casa Blanca.

Trump, por su parte, remarcó que con Biden en el gobierno "hubiesen muerto millones de personas" y no las 200.000 que indican las estadísticas en Estados Unidos.

Uno de los asuntos que generó mayor tensión es la cuestión racial, tema sobre el cual Biden criticó duramente al actual Presidente.

"Cuando mataron a Floyd, hubo una protesta pacífica fuera de la Casa Blanca. ¿Y qué hizo él? salió de su bunker, hizo que el ejército tire gas lacrimógeno para sostener una biblia. La misma obispo de la iglesia dijo que era una desgracia. Todo lo que hace genera divisiones, no intenta conversar y calmar los conflictos sociales, hecha gasolina en todos los conflictos", remarcó Biden.

Y agregó: "Una de cada mil personas afroamericanas han muerto como consecuencia de la pandemia. Si no hace nada, 1 de cada 500 va a morir. Todo lo que ha hecho fue desastroso para la comunidad afroamericana".

A su turno, Trump aseveró que tiene "más apoyo entre los afroamericanos que cualquier otro candidato republicano" antes que él, y acusó a Biden por no pronunciarse a favor del concepto de "Ley y orden" por "miedo a perder el apoyo de la izquierda radical".

"Te tienen comiendo de su mano, ni siquiera vas a decir que estás a favor de la ley y el orden", sostuvo.

También se produjo un acalorado debate, con duras chicanas entre ambos, por el desarrollo de la economía en la gestión de Trump.

Biden, fustigó al actual mandatario Trump, con motivo de la pandemia por coronavirus que afecta a esa nación y, entre otras cuestiones, criticó la confiabilidad de la vacuna que promete el postulante republicano.

"No confío en la vacuna", dijo, y agregó que hay muchos científicos que no son los que trabajan para Trump que dicen que no es confiable una vacuna ahora.

"Salga de su búnker, abandone su cancha de golf y entregue los fondos para salvar vidas ahora", remarcó el ex vicepresidente de Estados Unidos.

Trump respondió: "Si hubiéramos seguido tus (por las de Biden) propuestas hubieran muerto muchas más personas" debido a la pandemia por coronavirus.

Recordó que "la culpa es de China, nunca debería haber pasado", dijo en relación al virus, e insistió en calificar a la epidemia como una "plaga china".

"Obtuvimos las máscaras, las batas y estamos a pocas semanas de la vacuna", sostuvo Trump, y aseguró que "ya está todo listo, la logística para entregar desde 200 a 1.000 unidades por día".

Además, aseguró que hoy "muy pocas personas se están muriendo" y acusó a la prensa como responsable de las críticas al tiempo que aseguró que a Biden le "hacen buena prensa".

El mandatario remarcó que hasta que llegó "el virus chino" había creado más de 700 mil puestos de trabajo en el sector industrial, un dato que fact-checkers salieron a desmentir, asegurando que hasta el coronavirus se crearon 400 mil trabajos.

Además, Trump cuestionó la gestión de Barack Obama, de la que Biden fue vicepresidente, por su manejo del sistema sanitario (el plan Obama Care) y el desarrollo de la economía, que a través de un gran "desastre importador" destruyó muchos puestos de trabajo.

"Yo produje el desarrollo más pujante de la economía de los Estados Unidos", señaló Trump, quien llamó a Biden "un hombre poco listo" en un cruce en el que el candidato demócrata no se quedó atrás y llamó "payaso" al actual mandatario.

Sobre el final, Trump le pidió a sus seguidores que "salgan a observar el proceso electoral" porque "hay cosas que no están bien".

"Puede que las elecciones no sean justas, se está haciendo trampas", aseguró.

Los otros dos debates presidenciales están previstos para el 15 y 22 de octubre, en Miami, Florida, y en Nashville, Tennessee, respectivamente.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence se medirá con la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, el 7 de octubre en Salt Lake City, en el estado de Utah.