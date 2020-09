La interpretación de la normativa que impide a quienes reciben planes sociales acceder a comprar dólares es el punto en cuestión. El resto de los bancos en un principio entendían que los beneficiarios del programa son las empresas y no los empleados. Sin embargo, el Banco Central considera lo contrario y fuentes oficiales citadas por el portal porteño Infobae confirmaron que en octubre no podrán comprar divisas.

En agosto 1,4 millón de empleados de empresas privadas cobraron parte de su sueldo a través de la Anses que se suman así a la lista de personas que no podrán comprar dólares. El beneficios para empresas denominado ATP se instauró para ayudar a las empresas que vieron caer su facturación debido a la crisis económica que generó la pandemia de coronavirus y la cuarentena de más 6 meses.

Ese casi millón y medio de personas quedará fuera del mercado cambiario e impedida de cobrar dólares, salvo algún cambio, de acuerdo a las normas cambiarias hechas públicas por el Banco Central el 15 de septiembre pasado.

Según el mismo portal porteño, la exclusión de estos trabajadores resulta del articulado de la comunicación A 7105, la principal norma anunciada a mediados de septiembre como parte de las medidas destinadas a reducir las compras de dólares y blindar las reservas de la autoridad monetaria nacional.

La norma incluye en la enumeración de nuevas restricciones la frase “no siendo admisible que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social –incluyendo los subsidios de carácter alimentario” que, originalmente, se interpretó en el sistema financiero como que afectaba a quienes percibían planes sociales a título personal.

https://twitter.com/AlanLongy/status/1310982494292979714 Esta es la resolución del Banco Central que le impide comprar dólar ahorro a los trabajadores que reciben el ATP.



Es del 15 de Septiembre pero su alcance se conoce hoy. El ATP constituye un "un programa caracterizado como ayuda social" según las autoridades del BCRA. pic.twitter.com/emQB0BQgvH — Alan Christian Longy (@AlanLongy) September 29, 2020

Los empleados de empresas que recurrieron al ATP no son beneficiarios de ayuda social ya que fueron sus empleadores quienes se ahorraron parte de sus salarios, pero sin embargo así lo considera el Banco Central. Los empleados cobraron lo mismo que les correspondía por contrato. Se entendía que eran los accionistas y propietarios de esas empresas los que quedarían afuera del mercado cambiario, debido a que los fondos que se ahorraban en el pago de sueldos podrían redirigirlos a la compra de divisas.

Pero no es a los bancos a quienes les toca determinar quién compra y quién no. La Anses cedió al BCRA una base de datos de beneficiarios de distintas ayudas y, según confirmaron fuentes del Central al mismo portal Infobae, se decidió incluir a los empleados de empresas que recurrieron al ATP dentro de la lista de personas que no pueden comprar los USD 200 mensuales para atesoramiento.