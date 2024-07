Movilidad jubilatoria se discute en el Senado: Anabel avala los cambios y Juri y Suarez aún dudan

El peronismo busca blindar el proyecto. Los radicales tienen criterios diversos

El proyecto de ley propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y a eso suma una compensación del 8% para alcanzar la inflación de enero, que fue del 20,6%, mientras el Gobierno sólo les dio a los jubilados el 12,5% de aumento.

El proyecto que tiene media sanción prevé un aumento para jubilados del 8% para equiparar la inflación de enero, más una actualización que siga la inflación y una compensación anual del 50% del RIPTE.

Además, la iniciativa prevé un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, la inflación no se convertirá en un techo para los haberes.

Los senadores mendocinos frente a las reformas

En el inicio de la discusión, la senadora mendocina del PJ, Anabel Fernández Sagasti, ratificó que va a acompañar el proyecto que llegó de Diputados y que impulsaron también sus compañeros Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, y se mostró esperanzada en que puedan conseguir incluso los dos tercios de los votos para sancionar la ley, pero en paralelo teme que efectivamente el presidente la vete.

Por su lado, los senadores radicales no están tan convencidos de que el proyecto pueda avanzar. Si bien el ex gobernador Rodolfo Suarez no está en ninguna de las dos comisiones que comenzarán a discutir el tema, argumentó que aún no han tienen una posición tomada en el bloque radical que integra.

Por su lado, Mariana Juri tampoco conforma esas comisiones, pero de igual manera marcó que entre los radicales hay posturas disímiles y admitió que los cambios que incluye el proyecto que tiene media sanción de Diputados parecen "insuficientes" para algunos senadores de la UCR.

Un veto anunciado

Aun cuando avance en el plenario de comisiones, y más aún cuando coseche los votos de una mayoría especial en el Senado, nada asegura que la ley de Movilidad Jubilatoria termine aplicándose. Es que apenas consiguió la media sanción y el presidente Javier Milei ya salió a advertir que la vetará.

“Les dejo este tweet para que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, escribió Javier Milei en su cuenta de X.

Allí, el mandatario recordó su discurso en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) del mes pasado, en donde aseguró que vetaría cualquier ley que sancione el Congreso que pueda perjudicar el programa económico del Gobierno, centrado en el déficit cero.

No obstante, el veto presidencial tiene límites. La Constitución Nacional define que si el Presidente decidiera desechar la ley, cada una de las Cámaras puede igualmente insistir con su sanción si logra reunir para ello a los dos tercios de los miembros presentes. Si bien son mayorías difíciles de conseguir, Diputados ya la obtuvo y en el Senado el panorama es incluso más adverso para el oficialismo.

“Estamos firmes los 33 para votar lo que viene de Diputados”, aseguró un senador de Unión por la Patria (UP) a medios nacionales. Si fuese así y esa base de avales se confirma en el recinto, el kirchnerismo está a solo 15 voluntades de llegar al mágico número de 48 (de los 72 senadores, si todos estuvieran presentes) y blindar el proyecto.

De hecho el radicalismo, que motorizó el proyecto en la Cámara baja, cuenta con un bloque de 13 miembros. Allí conviven dirigentes compenetrados con el proyecto libertario con otros que muestran aversión a las ideas del oficialismo. No obstante, la discusión jubilatoria podría finalmente ubicar del mismo lado a sus integrantes.