Movilidad jubilatoria en Diputados: el oficialismo busca la firma del dictamen

La fórmula elegida por el oficialismo es muy similar a la que había impulsado Cristina Kirchner en 2009 y que estuvo vigente hasta fines de 2017: el cálculo de haberes surge en un 50% de la variación salarial y otro 50% de la recaudación.

La reunión del plenario de comisiones fue convocada por el titular de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, a las 10 en el recinto de la Cámara baja, pero avisó que se pasaría a la firma recién a las 12.

Esa disposición tiene que ver con dejar tiempo a que los legisladores de Juntos por el Cambio que no se expresaron este martes con la excusa de que preferían hacerlo presencialmente, puedan efectuarlo este miércoles en el recinto.

En el inicio, el radical puntano Alejandro Cacace anticipó que varios de sus pares se expresarían este miércoles, y en ese sentido pidió que se garantice "que esté el tiempo para que todos los oradores puedan hacer uso de la palabra sin limitación de horario".

"Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones", contestó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller. "Desde luego no hay ningún problema que podamos seguir escuchando opiniones", contestó el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

Sin embargo, sobre el final se reavivó la polémica de la mano de la catamarqueña Lucía Corpacci, quien expresó su temor de que "la oposición no quiera extender este debate más allá del mediodía, impidiéndonos tener dictamen y, por sobre todas las cosas, que muchos diputados vuelvan a sus lugares de residencia" para "pasar la Navidad con su familia".

El diputado del PRO Luciano Laspina también reclamó que este miércoles la oposición cuente con tiempo suficiente para poder desarrollar sus puntos de vista sobre la iniciativa oficial.

"No creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma", advirtió. "No creemos que sea correcto hacer un trámite, juntarnos 15 minutos, y hacer venir del interior a un montón de gente para simplemente vernos la cara 10 minutos y pasar a la firma", advirtió.

La inquietud por la ausencia del componente de la inflación para el ajuste de las jubilaciones no solamente fue planteado por Juntos por el Cambio: curiosamente el tema lo sacó la diputada salteña del Frente de Todos Alcira Figueroa.

"El proyecto es acertado, atinado, coherente con la situación que estamos pasando hoy por hoy", destacó, pero manifestó su "preocupación" por la cuestión de la inflación.

"Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos", comentó. "Si no hay un control de la inflación, si no podemos lograr el control sobre los fijadores de precios, nos va a llevar puestos a todos", comentó.

"La gran preocupación y el tema que deberíamos trabajar en el dictamen es la inflación", agregó.

Por su parte, el misionero de la UCR Luis Pastori cuestionó al oficialismo por no incorporar un mecanismo de actualización por variación de precios y se preguntó: "¿Por qué la obstinación de no querer colocar una cláusula? O ni siquiera una cláusula".

A su turno, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) cuestionó el proyecto y puntualizó que en 2011 una jubilación mínima "cubría el 60% de la canasta básica"; en 2015, el 50%; y este año "alrededor del 36%".

"Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?", se preguntó, en sintonía con Pastori. "Si el Gobierno confía que esta fórmula va a ser beneficiosa, ¿cuál es el motivo para no poner una cláusula (de inflación)?", se preguntó, en sintonía con Pastori.