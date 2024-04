Milei compartió un fragmento de una transmisión de streaming de Agüero junto a la frase: "Este sí que la ve", dado que el ex Independiente sostuvo que las SAD "podrían potenciar a los clubes argentinos".

"Es lo que pienso y no me voy a callar. Los clubes deberían poder ser privatizados, pero eso no tiene que ser obligatorio. Los socios deberían decidir. Es fundamental", manifestó el Kun.