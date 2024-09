Milei trató a Cristina Kirchner de ignorante en economía y la invitó a ver la clase que dará hoy desde Mendoza

Las críticas de Cristina a Milei

El análisis de CFK, encabezado con una cita del expresidente estadounidense John Adams sobre la deuda y el poder, planteó en un texto de 8 páginas -puede consultarse aquí- que el gobierno de Milei ha demostrado la imposibilidad de sostener sus promesas de campaña.

Según Cristina, Milei -a pesar de ser un "anarcocapitalista"- ha intervenido en tres de los cuatro precios fundamentales de la economía: el dólar, los intereses y los salarios, dejando relativamente liberado solo el de bienes y servicios, pero con limitaciones como subsidios y falta de transparencia en algunos sectores. Para la exmandataria, esta política económica sumada al ajuste fiscal crea un “combo letal” para el país y los sectores más desprotegidos.

análisis cristina fernández milei.jpg La primera página del análisis que publicó Cristina Kirchner este viernes.

La respuesta de Milei no se hizo esperar y llegó a través de la red social X. El mandatario comentó: “Cristina: yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

El posteo del presidente hace mención a la intervención prevista para esa hora donde hablará al cierre de la convención anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas) que se está realizando en Mendoza.

El tono de la respuesta subraya la brecha ideológica entre ambos líderes, mientras la confrontación pública continúa escalando en torno a la política económica y la gestión del país.