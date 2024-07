Javier Milei en San Juan: "Las ideas de la izquierda nos empobrecieron y demonizaron a Sarmiento"

►►TE PUEDE INTERESAR: Tadeo García Zalazar viajó a San Juan y se reunirá con Milei y el resto de ministros de Educación

Javier Milei en San Juan.jpg

Durante discurso, el Jefe de Estado abordó la situación actual del sistema educativo nacional y remarcó la urgencia de tomar medidas rápidas y efectivas. En este marco explicó que desde ahora, "Vamos a realizar pruebas Aprender desde tercer grado para asegurar mejoras desde la base. No nos conformaremos; debemos buscar la excelencia y enseñar a los niños que siempre se puede mejorar", sostuvo.

Milei elogió la labor de Sarmiento como educador y destacó su contribución para mejorar la alfabetización en Argentina. Además, hizo hincapié en la importancia de evaluar a los estudiantes desde edades tempranas: "Evaluar no es estigmatizar, es la mejor herramienta para asegurar que los estudiantes estén desarrollando sus habilidades y cumpliendo con los estándares de enseñanza para su edad. Negarnos a evaluarlos es perder la fe en su potencial".

El presidente expresó la promesa del gobierno para liderar el cambio en la alfabetización y afirmó que la educación es el principal motor de crecimiento económico en la historia del país. "Somos el país de Sarmiento, no podemos defraudar nuestra historia", expresó.

Detuvieron a un hombre armado a metros del acto de Milei

El operativo ocurrió en uno de los retenes que montó la fuerza de seguridad para preservar la seguridad del presidente y de los asistentes al acto de lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización.

El individuo (del que por ahora se desconoce la identidad), portaba un arma de fuego de calibre 9 milímetros escondida en una de sus medias. Estaba equipada con cargador y proyectiles, lo que indica que se trata de un arma de guerra completamente funcional. Ante los efectivos de seguridad, el ahora detenido, se identificó como integrante de la fuerza Policial Federal, pero no pudo acreditar papeles de portación ni tenencia de armas.

El Plan de Alfabetización en detalle

Según reveló el jefe de Estado, el Plan de Alfabetización contempla la evaluación a más temprana edad para identificar las alertas en lecturas y escrituras, y la aplicación de las pruebas Aprender a partir del tercer grado y no de sexto como se estilaba.

“Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización”, enumeró Milei.

En otro pasaje de su intervención, el mandatario aclaró: “Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala. Que quede claro: evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos”.

“Quiero felicitar a nuestra querida ministra Sandra Pettovello, por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad”, concluyó el jefe de Estado no sin antes vociferar tres veces su característico grito: “Viva la libertad, carajo”.

A su turno, Pettovello, luego de semanas de silencio, planteó que la Argentina “sufre una tragedia el síndrome de la devaluación” luego de que los mercados reaccionaran a los anuncios a cargo del equipo económico y generaran la disparada del dólar blue.

“Durante épocas devaluamos nuestra moneda nuestra cultura, nuestra instrucciones y nuestra educación. Devaluamos la escuela y nuestra política educativa por eso nuestro país dejó de crecer y dejamos de ser grandes como Nación”, insistió la funcionaria.

“Fuimos elegidos para hacernos cargo prontamente de los problemas”, planteó tras la crisis abierta en la cartera que lidera a raíz de la judicialización de la distribución de alimentos almacenados y los contratos irregulares que están bajo investigación.

Por último, destacó la creación del ministerio de Capital Humano y aseguró que “fue creado para generar las condiciones para crear un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz al desarrollo de políticas que generen verdades condiciones”. “El derecho a la educación no se declama, debe ser efectivo y aplicado en la práctica”, finalizó la ministra.