Con su estilo vehemente potenciado y sin guardarse nada, el presidente Javier Milei cerró este jueves una nueva edición del Consejo de las Américas en la Ciudad de Buenos Aires. En un discurso cargado de tensión y alto voltaje político, el mandatario arremetió con dureza contra empresarios beneficiados por el Estado, destrozó las críticas de los economistas, atacó al kirchnerismo y volvió a la carga contra los colectivos feministas por la legalización del aborto.
Milei recargado: criticó a los empresarios prebendarios, al kirchnerismo y a las feministas
En el cierre del Consejo de las Américas, el Presidente defendió la desregulación económica con un fuerte tono bélico y anunció un recital para festejar la inflación cero
Fiel a su libreto de ir a fondo contra la intervención estatal, Milei justificó su plan de desregulación con una frase explosiva: “Atrás de cada regulación hay un kiosco. Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”, disparó sin rodeos ante el empresariado.
El mandatario apuntó directamente contra gigantes industriales como Techint por los antiguos beneficios para la exportación de chatarra, y contra el sector de los neumáticos, celebrando la apertura de importaciones.
"Las empresas que cerraron eran de un empleado"
Sobre la pérdida de pymes en este proceso, el presidente fue tajante: “Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de 10 empleados. Si se perdieran tantos puestos, el desempleo estaría volando y no pasa”.
En otro de los tramos más encendidos de su ponencia, Milei vinculó la caída en la tasa de natalidad con las políticas impulsadas por los sectores progresistas durante la gestión anterior y lanzó un feroz ataque a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, asestó el jefe de Estado, ligando directamente el aborto con el déficit demográfico y los problemas del sistema de jubilaciones a futuro.
Chicanas al kirchnerismo y promesas de recital
En materia macroeconómica, Milei celebró la reciente baja de la inflación mayorista al 0,8% en julio y pronosticó un fuerte repunte de la actividad económica, mientras sacó pecho contra la oposición. “Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”, lanzó, tras calificar de "imbecilidad" y "monumento a la ignorancia" el concepto del crecimiento a dos velocidades expuesto por economistas críticos.
“Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales. La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, enfatizó.
Para cerrar, el mandatario bromeó con una vieja promesa electoral: dijo que, como la inflación empezó a "arrancar con cero", tendrá que hacerse tiempo para ensayar y dar un nuevo recital de rock, recordando su presentación en el Movistar Arena.
“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía, y lo voy a cumplir”, concluyó el presidente, dejando en claro que no modificará un solo centímetro el rumbo de su plan económico.
En pocas palabras
- Javier Milei: defendió la desregulación económica con un tono bélico en el cierre del Consejo de las Américas.
- Críticas: arremetió contra empresarios prebendarios, el kirchnerismo y los colectivos feministas.
- Pronóstico: celebró la baja de la inflación mayorista y anunció un recital de rock.