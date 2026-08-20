Milei recargado: criticó a los empresarios prebendarios, al kirchnerismo y a las feministas

La llegada de Javier Milei al Consejo de las Américas. Foto: Noticias Argentinas

"Las empresas que cerraron eran de un empleado"

Sobre la pérdida de pymes en este proceso, el presidente fue tajante: “Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de 10 empleados. Si se perdieran tantos puestos, el desempleo estaría volando y no pasa”.

En otro de los tramos más encendidos de su ponencia, Milei vinculó la caída en la tasa de natalidad con las políticas impulsadas por los sectores progresistas durante la gestión anterior y lanzó un feroz ataque a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, asestó el jefe de Estado, ligando directamente el aborto con el déficit demográfico y los problemas del sistema de jubilaciones a futuro.

Bienvenida a Javier Milei para que dé su discurso en el Consejo de las Américas. Foto: Noticias Argentinas

Chicanas al kirchnerismo y promesas de recital

En materia macroeconómica, Milei celebró la reciente baja de la inflación mayorista al 0,8% en julio y pronosticó un fuerte repunte de la actividad económica, mientras sacó pecho contra la oposición. “Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”, lanzó, tras calificar de "imbecilidad" y "monumento a la ignorancia" el concepto del crecimiento a dos velocidades expuesto por economistas críticos.

“Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales. La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, enfatizó.

Para cerrar, el mandatario bromeó con una vieja promesa electoral: dijo que, como la inflación empezó a "arrancar con cero", tendrá que hacerse tiempo para ensayar y dar un nuevo recital de rock, recordando su presentación en el Movistar Arena.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía, y lo voy a cumplir”, concluyó el presidente, dejando en claro que no modificará un solo centímetro el rumbo de su plan económico.