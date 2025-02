Milei presiona por eliminar las PASO y los diputados mendocinos afrontan una semana de "rosca"

Los radicales, por ejemplo, definirán su postura esta tarde, luego de una reunión de bloque por Zoom, pero los mendocinos se inclinan por marcar que "no es momento para hacer una reforma electoral en un año electoral". Y si bien reconocen que las PASO "no son la solución de todos los males", para ellos "eliminarlas es un retroceso institucional".

Entre ellos, Julio Cobos ya salió a defender las PASO y desde su entorno adelantaron que se opondrá tanto a la eliminación como a la suspensión, que es lo que por estas horas negocian los libertarios.

Es que, al parecer, Milei ya tendría el compromiso del PRO para avanzar con esa suspensión, y si logra convencer a una parte del PJ entonces habrá logrado el número que busca de diputados.

"Si consiguen el apoyo del PJ, nosotros vamos a aportar algunos votos como para no parecer que no colaboramos", asumen por lo bajo algunos dirigentes radicales que están dispuestos a negociar.

En el PJ no desagrada la idea de suspender las PASO

Los tres diputados nacionales peronistas tampoco adelantaron qué postura tendrán y argumentaron que lo definirán en la reunión de bloque de esta tarde.

Algunos marcaron que no se sentarán a negociar con La Libertad Avanza si el Gobierno no manda el Presupuesto 2025, algo que presumiblemente no pasará, y otros se mostraron abiertos a la posibilidad de suspender las PASO este año en el que habrá elecciones legislativas. En paralelo, le pasaron la pelota al gobierno de Alfredo Cornejo.

"Si hay radicales dispuestos a suspender las PASO en la Nación, deberían tener la misma postura en Mendoza", marcaron.

Lo hacen porque desde la UCR de Mendoza no sólo defendieron las PASO como herramienta electoral, sino que adelantaron que aun cuando Milei consiga suspenderlas a nivel nacional, la postura del gobierno de Cornejo es mantenerlas en la provincia, lo que es posible porque Mendoza tiene su propia ley de PASO.