Milei le sumó poder a Adorni al aceptar la renuncia de un hombre de Francos y traspasar organismos

En medio de los cambios tras el desembarco de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el Gobierno nacional oficializó la renuncia de José Luis Vila a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Una serie de cambios, a través de decretos, concentran poder en el exvocero presidencial.
Vila, un funcionario cercano al exministro coordinador Guillermo Francos, había puesto su cargo a disposición el 1° de noviembre, luego de la salida de su referente político. Finalmente, el presidente Javier Milei aceptó su dimisión mediante el Decreto 791/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario y Adorni.
“Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el señor José Luis Vila al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, señala el texto oficial, que agrega: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y el traspaso de todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete. La medida fue formalizada a través del Decreto 793/2025, también publicado este martes, que establece que el área disuelta quedará bajo la órbita de Adorni, quien asumió el cargo tras la salida de Francos el 31 de octubre.
Reacomodamiento interno tras la salida de Francos
La dimisión de Vila se inscribe en una reestructuración más amplia dentro de la Jefatura de Gabinete. Según pudo saber Noticias Argentinas, Manuel Adorni evalúa reemplazar a varios funcionarios que respondían políticamente a Francos.
Entre los nombres en revisión figura el de Oscar Moscariello, subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, cuya salida sería inminente. También está bajo análisis la continuidad del vicejefe de Gabinete, José Cochi Rolandi, un perfil técnico que ingresó al equipo de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y mantiene por ahora su cargo, aunque con menor influencia política.
Asimismo, el Gobierno oficializó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La avanzada de Adorni, que suma poder
