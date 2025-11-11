Milei le sumó poder a Adorni al aceptar la renuncia de un hombre de Francos y traspasar organismos

En paralelo, el Ejecutivo dispuso la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y el traspaso de todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete. La medida fue formalizada a través del Decreto 793/2025, también publicado este martes, que establece que el área disuelta quedará bajo la órbita de Adorni, quien asumió el cargo tras la salida de Francos el 31 de octubre.

javier milei y manuel adorni Javier Milei y Manuel Adorni.

Reacomodamiento interno tras la salida de Francos

La dimisión de Vila se inscribe en una reestructuración más amplia dentro de la Jefatura de Gabinete. Según pudo saber Noticias Argentinas, Manuel Adorni evalúa reemplazar a varios funcionarios que respondían políticamente a Francos.

Entre los nombres en revisión figura el de Oscar Moscariello, subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, cuya salida sería inminente. También está bajo análisis la continuidad del vicejefe de Gabinete, José Cochi Rolandi, un perfil técnico que ingresó al equipo de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y mantiene por ahora su cargo, aunque con menor influencia política.

Asimismo, el Gobierno oficializó el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La avanzada de Adorni, que suma poder