Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" en las reformas del gobierno

En medio de las negociaciones por las reformas estructurales, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que “hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar” con el gobierno nacional. Lo expresó durante el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un acto en el que representó al presidente Javier Milei, quien viajó a Bolivia para la asunción del mandatario Rodrigo Paz.
“Hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo. Creemos en el mérito, en la iniciativa privada y en el trabajo honesto como camino de progreso social”, sostuvo Adorni durante su discurso.
El funcionario destacó además la importancia de acompañar al sector productivo: “Valoramos a quienes invierten pese a los riesgos, no solo climáticos, sino también de un Estado que durante años los ahogó en impuestos y les cambió las reglas de juego”.
Emergencia agropecuaria prorrogada hasta 2026
En el mismo evento, Adorni anunció la prórroga de la emergencia por inundaciones hasta febrero de 2026 para las zonas afectadas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.
El gobierno aportará un millón de litros de gasoil para las maquinarias que realizan tareas de reparación de caminos e infraestructura hidráulica, y la asistencia también se extenderá a Entre Ríos —por daños causados por granizo y viento— y a Río Negro, afectada por la sequía.
Además, informó que fuerzas federales trabajan en las áreas más comprometidas con camiones potabilizadores y equipos especiales, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisará personalmente la situación desde el municipio de 9 de Julio.
Del acto participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros.