Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar" en las reformas del gobierno

Patricia Bullrich recorrió la zona de las inundaciones en Buenos Aires Patricia Bullrich se puso al frente de la asistencia a los inundados en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Emergencia agropecuaria prorrogada hasta 2026

En el mismo evento, Adorni anunció la prórroga de la emergencia por inundaciones hasta febrero de 2026 para las zonas afectadas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

El gobierno aportará un millón de litros de gasoil para las maquinarias que realizan tareas de reparación de caminos e infraestructura hidráulica, y la asistencia también se extenderá a Entre Ríos —por daños causados por granizo y viento— y a Río Negro, afectada por la sequía.

Además, informó que fuerzas federales trabajan en las áreas más comprometidas con camiones potabilizadores y equipos especiales, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisará personalmente la situación desde el municipio de 9 de Julio.

Del acto participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros.