Milei firmó un DNU que autoriza el acuerdo con el FMI y ya lo remitó al Congreso

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tiene como objetivo cancelar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y afrontar vencimientos de créditos tomados con el FMI en el marco del acuerdo firmado en 2022.

El texto, sin embargo, no hace mención al monto. Se barajaba, hasta este momento, que sería de U$S 20.000 millones, pero no hay precisiones al respecto.