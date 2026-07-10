Una vez más el presidente Javier Milei defendió este viernes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que el proyecto constituye uno de los pilares del programa económico del gobierno. "Termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación", destacó.
Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y presentó el marco teórico del proyecto
Milei explicó que busca fortalecer la independencia de la entidad, garantizar la estabilidad y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión
Durante una entrevista radial, el titular del Ejecutivo nacional -que viajará a Brasil para reunirse con el hijo de Jair Bolsonaro- resaltó que la iniciativa busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, garantizar la estabilidad y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.
En ese sentido, afirmó que el Banco Central debe tener un único objetivo: "El mandato es preservar el valor de la moneda".
Prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central
Además, explicó que el proyecto prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalece su independencia, modifica el tratamiento de las utilidades y elimina las letras intransferibles.
El presidente también presentó los principales lineamientos del paper Minimum Viable Scale, elaborado junto al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, que fue analizado durante la reunión de Gabinete.
Apuntó que el trabajo reúne "los fundamentos teóricos" del modelo económico del gobierno y desarrolla una estrategia de crecimiento basada en la acumulación de capital, el ahorro, la inversión, la apertura económica y el respeto por el derecho de propiedad.
Los puntos que marcó el presidente sobre los cambios en el Banco Central
- "El mandato es preservar el valor de la moneda. Un único mandato: preservar el valor de la moneda".
- "Hay que prohibir explícitamente el financiamiento del Banco Central, ya sea de manera directa o indirecta, al Tesoro".
- "La nueva Carta Orgánica termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación".
- "La reforma contempla fortalecer la gobernanza del Banco Central para que remover a sus autoridades sea difícil".
- "Estamos prohibiendo la distribución de utilidades ficticias y estableciendo mecanismos para capitalizar el Banco Central".
- "El paper contiene los fundamentos teóricos donde está el fundamento matemático de lo que nosotros hacemos en el gobierno".
- "La contribución es que podemos demostrar que existe crecimiento basado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales".
- "Les devolvimos a los argentinos quince puntos del PBI en ahorro porque cerramos el déficit del Tesoro y el cuasifiscal".
- "Hoy la economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento y podríamos duplicar el PBI en diez años y cuadruplicarlo en veinte".
- "Estamos en máximos históricos de PBI, de consumo privado y de exportaciones".
- "La reforma del Banco Central, el mercado de capitales y la Inocencia Fiscal 2 buscan que el ahorro de los argentinos financie la inversión y acelere el crecimiento".
- "Los viajes al exterior están funcionando: ya conseguimos inversiones por U$S150.000 millones a través del RIGI".