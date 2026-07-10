Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y presentó el marco teórico del proyecto

Prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central

Además, explicó que el proyecto prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalece su independencia, modifica el tratamiento de las utilidades y elimina las letras intransferibles.

El presidente también presentó los principales lineamientos del paper Minimum Viable Scale, elaborado junto al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, que fue analizado durante la reunión de Gabinete.

Apuntó que el trabajo reúne "los fundamentos teóricos" del modelo económico del gobierno y desarrolla una estrategia de crecimiento basada en la acumulación de capital, el ahorro, la inversión, la apertura económica y el respeto por el derecho de propiedad.

Los puntos que marcó el presidente sobre los cambios en el Banco Central