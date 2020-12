"Mientras la policía desarticula 7 fiestas clandestinas, hay 270 funcionando a pleno"

De todas formas a partir de este miércoles Mendoza eliminará el límite horario para circular que se había fijado entre la 1 y las 6 de la mañana. También permitirá los eventos y reuniones sociales con un máximo de 250 asistentes.

"Nos parece una mentira pensar que cuando se cierra el bar a la 1 de la mañana los chicos salen de ahí y se van a dormir. La verdad es que salen y se van a una fiesta clandestina ¿Saben cómo se organizan las fiestas clandestinas?, entre las 0.30 y la 1 te llega al celular la ubicación, no necesitas nada más para llegar. Se hacen en la zona de los cerros, una finca, nadie controla nada, ahí los menores toman todo el alcohol que quieren porque lo llevan en sus heladeritas, no hay baños, no hay seguridad de nada. Son un combo explosivo tanto para lo sanitario como para la seguridad de los chicos, miren lo que pasó con la fiesta de Rivadavia en donde se investiga si dos chicas fueron violadas", describió Martínez en el Al rojo vivo de Floyd tv on line.

Lo que pretenden los empresarios del entretenimiento nocturno, es que se los habilite a funcionar con un protocolo de eventos controlados, y sostienen que la prohibición de circular después de la 1 de la mañana que está vigente no se respeta, sino que desde ese momento proliferan las fiestas clandestinas que se prolongan durante toda la madrugada.

Sin embargo, ya el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, ya descartó que se pudiera habilitar fiestas para el 24 y el 31 de diciembre próximos.

"La razón es netamente sanitaria, yo se lo planteé a las autoridades y hay dudas de que si se habilitan esas burbujas o corralitos, la gente respete ese límite a bailar en ese lugar asignado, lo que creemos es que no será así y que se volverá muy difícil para los mismos empresarios controlar eso", explicó Majul.

Igualmente trascendió que este martes se haría una reunión de la que participaría Majul, la ministra de Salud, Ana María Nadal y su par de Turismo y Cultura, Mariana Jury para analizar la viabilidad de autorizar algún tipo de fiestas a futuro.