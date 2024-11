Mercedes Rus ya tiene la licitación para el mantenimiento del 911 por unos $1.400 millones

CEO 911.jpeg Se busca mejorar el rendimiento del 911.

El Sistema de Comunicaciones de Emergencia 911 fue recientemente modernizado, renovando su servicio que se destaca ahora por la geolocalización de las llamadas que ingresan. De este modo permite dar con la ubicación de quien llama y responder a su emergencia de forma más efectiva y rápida, según explicaron las autoridades.

Además, el nuevo sistema del 911 ofrece información en tiempo real del tráfico y la integración con sistemas de videovigilancia y alarmas comunitarias.

Un sistema para el 911 que buscan copiar otras provincias

El nuevo sistema del 911 abarca al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) como cerebro de la policía de Mendoza, integrando varias herramientas contra la delincuencia en una misma área de acción. Provincias y ciudades argentinas como San Juan, San Luis, Córdoba, Rosario y Capital Federal han visitado el CEO de Mendoza para interiorizarse acerca de su funcionamiento integral con las alarmas comunitarias, las cámaras públicas y -lo más importante- la geolocalización de los llamados al servicio de emergencias.

Así lo destacó Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, quien indicó que la licitación para el mantenimiento del sistema del 911 y los CEO se da cada 2 años para "tener presencia técnica local las 24 horas, los 7 días de la semana, porque si un telefonista o un despachador tiene un problema, inmediatamente hay alguien que lo asiste".

"Entendemos que el 911 como el sistema quizás más crítico de la provincia, está permanentemente en línea y no tiene que tener degradaciones, tenemos no sólo recursos humanos todo el tiempo sino que estos mantenimientos lo que buscan es prevenir cualquier tipo de falla, algunos se planifican todos los meses, otros todas las semanas, hay algunos que son diarios, y otros correctivos que refieren a fallas técnicas que deben solucionarse al instante porque el 911 no puede dejar de prestar servicio", explicó el funcionario.

Leandro Biskupovich y Mercedes Rus - Min Seguridad.jpg Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, junto a la ministra Mercedes Rus. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Biskupovich enfatizó en la geolocalización de quienes llaman al 911 que permite una respuesta más eficaz y rápida por parte de la policía ante un hecho delictivo y también desalienta a las llamadas falsas "porque sabemos al instante de dónde se está comunicando esa persona y se envía un móvil al lugar, por ejemplo; no sólo para constatar la llamada sino en caso de violencia de género donde la persona llamó y se cortó la llamada debido a la situación y entonces podemos acudir al domicilio para chequear y accionar en caso de violencia o lo que fuere".

La respuesta del CEO en los taxis y la capacitación humana del 911

Otra ventaja del sistema que desde hace unos meses se está implementando es la integración con las cámaras de seguridad pública. "Hemos tenido un montón de alertas que toman las cámaras en robos a viviendas o autos en los que hemos podido actuar inmediatamente, enviando un móvil policial", remarcó el subsecretario de Tecnología del Ministerio de Seguridad, quien agregó la importancia de sumar al sistema los botones de pánico con los que cuentan los taxis.

"Los taxis tienen botones de pánico; la integración que hemos logrado es que en el momento en que el taxista activa ese botón de pánico, acá en el CEO se empieza a ver la posición del taxi y su trayecto en caso de que esté atravesando una situación de inseguridad para acudir a su rescate", aportó el funcionario.

Otro punto que marcó Leandro Biskupovich es la capacitación del personal que está detrás de las llamadas al 911, cada vez más calificados para llevar a cabo sus tareas cotidianas.

En la actualidad hay 580 personas trabajando en los 4 CEO y los centros de monitoreo de la Policía de Mendoza.

El subsecretario de Tecnología confirmó que se amplió la cantidad de gente abocada al 911 y los CEO y "ahora se ha llamado a una convocatoria de más gente, el personal empieza a trabajar con muchísima más información y obviamente se empieza a necesitar recurso humano cada vez más y mejor calificado".

Los requisitos para los oferentes de esta licitación del 911

Los requisitos para participar en esta licitación de mantenimiento técnico del 911 y los CEO (Centro Estratégico de Operaciones) son los habituales que exigen las normativas legales del Estado provincial.

Así las cosas, los oferentes deben estar inscriptos en el RUP (Registro Único de Proveedores de Mendoza) y en la plataforma electrónica COMPR.AR.

El llamado público destaca que "toda consulta sobre pliegos, formas de cotización y aquellas referidas específicamente a los insumos y/o servicios que se contratan, y que los posibles oferentes consideren formular, se deben efectuar a través de la plataforma del sistema COMPR.AR (www.comprar.mendoza.gov.ar), único canal de recepción y devolución de consultas".

El Servicio Penitenciario abre concurso para incorporar personal

Por otro lado, en materia de Seguridad, unos 56 profesionales se busca incorporar al Servicio Penitenciario de Mendoza a través de un concurso abierto que se realizará la semana que viene.

Los llamados para cubrir cargos vacantes incluyen no sólo al propio personal penitenciario sino también a civiles que posean título universitario.

Las inscripciones para la convocatoria a concurso abierto de antecedentes y oposición se harán del 11 al 17 de noviembre. Quienes deseen acceder deberán enviar un mail a [email protected] solicitando la inscripción.

Servicio Penitenciario.jpg El Servicio Penitenciario de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos profesionales, como medicina y enfermería, entre otros.

Esta convocatoria abierta apunta a incorporar "profesionales civiles y/o a personal perteneciente a la institución para cubrir las vacantes en grado de subadjutor", detallan desde el área de Prensa del Gobierno de Mendoza. Los requisitos mínimos son tener hasta 32 años de edad y ser argentino, con domicilio en la provincia.

En cuanto a las vacantes a cubrir, se buscan médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, un farmacéutico, un bioquímico, un odontólogo e ingenieros civiles, electromecánicos o industriales.

En tanto también se abren las inscripciones para un concurso cerrado de antecedentes y oposición, el cual apunta a la jerarquización del escalafón profesional, destinado a personal penitenciario que revista las jerarquías de agente o suboficial hasta el grado de auxiliar inclusive. Las inscripciones están abiertas hasta este miércoles 6.

Quienes deseen acceder al concurso deberán enviar un mail a [email protected] solicitando la inscripción. Se cubrirán cargos con profesionales en Medicina, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Recursos Humanos.