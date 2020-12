En las últimas horas, fuentes vinculadas a la familia habían asegurado que el senador estaba siendo sometido a un tratamiento con antibióticos y se especulaba con que podría ser dado de alta recién durante el fin de semana.

El expresidente durante el período 1989-1999 fue internado tres veces en lo que va del año, la primera de ellas en junio por una neumonía bacteriana.

En julio volvió a ser hospitalizado durante 25 días en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una neumonía bilateral y, tras recibir, el alta debió retornar a los pocos días debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre.

Se sospechó en aquel momento de un posible contagio de Covid-19, por lo que debió someterse a un test que finalmente dio negativo.

Zulemita Menem fue la encargada de informar sobre el estado de salud de su padre en medio de una fuerte ola de rumores que corrieron durante toda la tarde, particularmente en la red social Twitter.

Luego de que la hija del ex mandatario hablara, el ex diputado y ex senador por La Rioja Jorge Yoma, uno de los más leales seguidores de Menem, tuiteó: "El Presidente Menem la está peleando. No hinchen las pelotas".

El miércoles pasado, luego de la internación de Menem, la hija del senador indicó que la expectativa era que su padre esté presente el 29 de diciembre en la sesión del Senado para votar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, al que se opone.